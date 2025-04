Anfiteatro romano, una giornata speciale. Si mostra al pubblico anche il camminamento Voltolini

Inaugurate ieri mattina le prime visite all’Anfiteatro Romano di Ancona; la novità è la possibilità di salire sul camminamento panoramico che offre una visuale d’eccezione sull’area archeologica, sulla città e sul mare. "Oggi è una giornata per noi e per la città molto importante perché l’Anfiteatro entra nella rete dei musei nazionali ed entra da protagonista. Apriremo tutti i martedì, ma è in corso di redazione un accordo di gestione e valorizzazione col Comune di Ancona - spiega Luigi Gallo, direttore della Direzione Regionale Musei Marche - per poter aprire anche di più. L’Anfiteatro è interessato da un grande progetto di scavi, vorremmo trasformarlo completamente". Sui mosaici delle terme "Metteremo delle passerelle che consentano di scendere al livello dei mosaici".