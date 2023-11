Angela Baraldi:: "Ascoltavo Lucio nel tempio jazz"

Era giovanissima Angela Baraldi quando si trovò tra il pubblico che affollava il Village Gate, storico club jazz di New York, dove hanno suonato molte stelle della musica afro americana, per assistere al concerto di Lucio Dalla. Era il 23 marzo 1986, e la registrazione live di quello spettacolo, fortunosamente ritrovata in un mercatino dell’usato, è diventata adesso la parte centrale del film diretto da Walter Veltroni, ’DallAmericAruso. Il concerto perduto’. La pellicola verrà presentata questa mattina alle 11 al Pop Up Cinema Medica 4K. Saranno presenti il regista e gli amici del cantautore.

Baraldi, cosa ci faceva a New York, al concerto di Lucio Dalla?

"Io arrivavo come cantante dalla scena underground del rock bolognese, quella di Skiantos e Gaznevada, e da poco avevo iniziato a collaborare con Ron, avevamo registrato insieme un suo brano, Caterina. Fu Renzo Cremonini, lo storico manager di Lucio, pochi giorni prima che loro partissero per il tour che avrebbe toccato Canada e America, a dire a Dalla, ’portiamo anche Angela?’. E io, felicissima, mi accodai. Fu un viaggio indimenticabile, l’occasione di approfondire l’amicizia con il cantautore e personaggi meravigliosi, come il fotografo Luigi Ghirri, che documentò il tour".

Lei non era sul palco del Village Gate?

"Assolutamente no! Non avrei avuto il coraggio di affrontare quel pubblico. Lucio, invece, era in uno stato di grazia. Consapevole del luogo dove si trovava, un tempio del jazz e capace di conquistare il pubblico: tantissimi americani che furono subito sedotti dalla sue canzoni. In alcuni brani, come Tango, non ricordava le parole, ma la sua capacità, da jazzista, di improvvisare, gli permetteva di andare avanti con successo. In Canada, invece, mi invitò a salire sul palco per fare i cori in alcuni brani".

Poi, tornati in Italia, vi ritrovaste insieme sul Catarro, la sua imbarcazione.

"Lucio organizzò un piccola vacanza, la storia è nota ed è quella che raccontiamo nel film. Il guasto al motore, l’arrivo trainati a Sorrento, l’approdo nell’albergo dove a lui viene assegnata la stanza che era stata di Caruso. La stessa stanza dove siamo tornati con la troupe del film per girare le interviste. Adesso è un vero santuario dedicato al tenore, ci sono i suoi ritratti. Allora era molto più semplice e, complice il racconto, che poi Lucio fece a tutti noi amici, ma che era un falso, a lui l’aveva riferito l’allora barista del posto Angelo Leonelli, dell’amore di Caruso per la giovane allieva a cui insegnava musica, iniziò a lavorare alla canzone".

Che Dalla fece sentire a lei in anteprima.

"Nei giorni sul Catarro ascoltavamo sempre Roberto Murolo, Lucio era innamorato delle sue canzoni, e Caruso, come sappiamo, parte da una citazione di Dicitencelllo vuje, un classico napoletano, e poi si sviluppa come un viaggio straordinario nell’altrove, come solo lui riusciva a fare".

Un viaggio che però, inizialmente, non la convinse.

"Vero, al primo ascolto non mi convinse, mi sembrava difficile conciliare quella prima parte con il resto, non mi era chiaro dove Lucio volesse andare. Ma a lui invece, era chiarissimo. Come sempre. Con quel brano, ci ha preso per mano e ci ha portato in una dimensione lontana, senza tempo. Una suggestione infinita che il film ci restituisce".