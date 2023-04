Angela Hewitt: "Sono cresciuta ascoltando Bach, è musica che canta"

di Marco Beghelli

La pianista canadese Angela Hewitt è ospite questa sera del Bologna Festival, per un concerto tutto settecentesco, attraverso i nomi di Scarlatti, Mozart e Bach (Auditorium Manzoni, ore 20.30). L’abbiamo raggiunta nella sua casa di Londra.

Qual è il suo rapporto con l’Italia?

"Molto stretto e di lunga data! Vent’anni fa ho comprato un terreno davanti al Lago Trasimeno e vi ho fatto costruire una casa. All’epoca conoscevo ancor poco dell’Italia: solo qualche città del nord, dove avevo vinto importanti concorsi (Vercelli, Milano). Ma sono canadese e volevo un lago! Quando ho scoperto la vista che si gode dall’Isola Polvese, e quei tramonti spettacolari, non ho avuto dubbi. Nel 2005 ho poi fondato il Trasimeno Music Festival, che arriva quest’anno alla 18ª edizione (dal 29 giugno al 5 luglio), con artisti di fama internazionale. Ed anche il pubblico viene da tutto il mondo per una settimana di musica, escursioni e cene di gala. Mi piace dunque molto stare in Italia e mi ha davvero cambiato la vita: ci si sente diversi quando si è in Italia, più aperti e più vivaci!".

Viene considerata l’erede di Glenn Gould: si ritrova in questo paragone?

"Da bambina lo vedevo alla televisione canadese, e mi chiedevo chi fosse quel pazzo che suonava col naso quasi attaccato alle dita! Capii presto che era un grande, e d’incredibile intelligenza; ma era unico, e imitarlo non sarebbe stato certo per me. Una delle mie insegnanti a Toronto era moglie di Alberto Guerrero, suo maestro; ma non era facile avvicinarlo: io non l’ho mai incontrato. Però alla morte ho suonato uno dei suoi pianoforti in concerto, alla presenza del padre. Il mio paragone con lui si giustifica dunque soltanto nella comune passione per Bach. Ma il mio approccio a Bach deriva piuttosto da mio padre organista, che lo suonava in modo fantastico, in casa e in chiesa, e l’ho ascoltato da quando sono nata. Certo, io suono il pianoforte; ma quel suo modo di costruire l’interpretazione di una fuga, la gestione del tempo esecutivo, il suo senso di grandezza, sottolineando certe armonie tutto proteso verso il climax della composizione, con tanti colori espressivi che lui riusciva a ottenere anche dall’organo, ecco, tutto questo mi è rimasto dentro".

E il clavicembalo, per il quale molte delle composizioni che lei suona furono concepite?

"Preferisco il pianoforte, perché consente di ‘cantare’ di più: si possono fare note a intensità diversa, imitando la voce umana. Certo, Bach non poteva ottenere ciò sul clavicembalo, e doveva cercare altre strade per produrre effetti espressivi. Del resto, io stessa cerco di fraseggiare quasi solo con le dita, usando poco il pedale. Tutto sta nel rimanere all’interno di uno stile, quello stile che crediamo essere pertinente a Bach (poi chissà come realmente suonava, lui...). Credo comunque che molta sua musica non sia stata dettata da uno strumento preciso: quella musica viene prima di ogni strumento; ed è musica che ‘canta’!".