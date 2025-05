Bologna, i 100 anni di Angela Maria De Vicariis: festa con tre generazioni

Bologna, 31 maggio 2025 – Un traguardo splendido, cento anni, raggiunti dalla signora Angela Maria De Vicariis, nata in provincia di Avellino il 31 maggio 1925, ma residente a Bologna fin dal 1963.

È il nipote Massimo Del Gaudio, chirurgo generale, titolare di incarico di alta specialità in sarcomi, carcinosi e tumori rari addominali del Sant’Orsola a raccontare di quella “nonna sempre così presente, che ha allevato anche noi nipoti, di cui va tanto orgogliosa”.

“È arrivata a Bologna nel 1963 ed ha sempre abitato in zona Mazzini – dice Del Gaudio –, per un periodo proprio in via Mazzini. Il nonno lavorava in Tribunale e lei ha allevato due figli, la mia mamma e mio zio, ma poi si è dedicata anche a noi nipoti. Siamo molto affezionati a lei per come ci è sempre stata vicina”.

La signora Angela Maria, come racconta sempre il dottore “viene da una famiglia dove erano in sette e alcuni sono ancora vivi, quindi c’è una buona genetica. Ma sono 14 anni che vive a Villa Ranuzzi. Ha fatto questa scelta in modo autonomo: fece una caduta in casa e non si sentiva più tranquilla. Lì si è sempre trovata divinamente per la presenza di medici, infermieri, fisioterapisti, palestra: sta molto bene, servita e riverita”.

La sua alimentazione, spiega Del Gaudio, è varia “mangia di tutto, fa ancora vita di comunità all’interno. Certo, un po’ di difficoltà a muoversi quindi la portano con la carrozzina, ma pensi che ha ancora tutti i suoi denti”.