Angeli sulle ruote Il ringraziamento di Barbara Panzacchi

Gli angeli su due ruote. Così li chiamano in Appennino i giovani del motoclub Valle dell’Idice che, durante l’alluvione hanno dato una mano tra Loiano, Monghidoro e Monterenzio. La loro conoscenza del territorio e dei sentieri meno noti, percorribili spesso solo con moto idonee, ha permesso a questi giovani di essere un appoggio per la Protezione Civile, i vigili del fuoco e per la cittadinanza raggiungendo le zone isolate. "Ci siamo resi disponibili ad aiutare – racconta uno dei motociclisti, Francesco Ricca –. Abbiamo organizzato, per più giornate, turni di modo che qualcuno di noi fosse sempre fuori in moto. La cosa principale era mappare il territorio: capire dove fossero le frane, quanto gravi gli smottamenti che a occhio nudo non erano visibili". Orgogliosa il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi: "Un grande esempio di cosa voglia dire essere una comunità".

z. p.