Angelica, 35 anni di ’mondi lontanissimi’

Musiche possibili che mettono in scena i linguaggi della ricerca, sia storicizzando il lavoro di alcuni artisti che provengono dalla sperimentazione internazionale, sia presentando giovani talenti che hanno fatto del superamento dei confini il loro segno riconoscibile. Sono passati 35 anni dalla prima edizione di Angelica, e sono ancora tantissimi i territori da esplorare, come fa il Festival, portando, dal 30 aprile al 31 maggio, a Bologna e a Modena molte prime assolute, occasione rara per entrare nel cuore delle avanguardie sonore e dell’influenza che hanno su tutta la produzione musicale attuale. Come succede con l’apertura della rassegna, il 30 aprile, nel Centro di Ricerca Musicale/Teatro San Leonardo (Via San Vitale, 63), la ‘casa’ di Angelica, che ospiterà la maggior parte degli appuntamenti in cartellone. In programma, dopo molto tempo insieme sullo stesso palco, Charlemagne Palestine e Rhys Chatham, due tra i più celebri esponenti del movimento sonoro americano che si muove sovrapponendo accademia e rumore, rigore della scrittura e creazione in continua trasformazione, che fa di ogni concerto un atto unico. Tra droni, meditazioni elettroniche e fraseggi di flauto e chitarra alla ricerca della matematica intersecazione, i due costruiranno in tempo reale un ambiente sonoro inedito che invaderà lo spazio. Dopo un concerto, sempre di Chatham, accompagnato da una orchestra di 33 chitarre elettriche, al Teatro Pavarotti-Freni di Modena, si torna a Bologna con una serie serrata di iniziative. Il 7 c’è la prima italiana di Any Be Yonbolo, ancora una volta una collaborazione, che vedrà duettare la pianista francese Eve Risser e la cantante maliana Naïny Diabaté, una celebrità della moderna world music, con un concerto dedicato a temi universali come la dignità delle donne e i diritti dell’infanzia, con uno scambio continuo tra ‘mondi lontanissimi’, per citare Battiato, che troveranno una fluida via narrativa di fusione e divulgazione.

Tema, questo, che è al centro di uno dei concerti più interessanti, quello del 9 maggio con un’altra prima nazionale. Si tratta di Stretchin’ with MIlesdavisquintetorchestra!, una orchestra multi etnica nata dall’incontro tra musicisti che provengono da Francia Libano e Germania, mentre il 12 maggio arriva dalla Romania, a dimostrazione di una geografia sonora che traccia rotte sempre diverse, Iancu Dumitrescu con il suo Hyperion International Ensemble, in un dialogo imprevedibile tra l’asettica perfezione delle macchine elettroniche e il ‘fattore umano’, che ne stravolge le certezze, grazie anche alla presenza di straordinari musicisti come Chris Cutler e Tim Hodgkinson. Cambia lo scenario il 13 maggio, quando Angelica entra nella Basilica di Santa Maria dei Servi con Charlemagne Palestine e la sua opera Schlingen Blängen OrgAngelicA, lavoro per solo organo, commissionato dal Festival. Finale il 31 maggio con Senza Voce, che vedrà insieme Vincenzo Vasi e Cristina Zavalloni. Il programma completo è su www.aaa-angelica.com