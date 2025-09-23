Angelica, al via la nuova stagione. Musica e sperimentazione sul palco

È immaginata come una continua esplorazione di quelle che il compositore inglese Brian Eno, il ‘padre’ dell’ambient music, definiva ‘musiche possibili’ la nuova stagione del Centro di Ricerca Musicale, che l’associazione Angelica progettò per la prima volta, insieme al Comune di Bologna nel 2011.

Lo spazio era, allora come adesso, il Teatro San Leonardo in via San Vitale, da sempre uno dei luoghi di riferimento della sperimentazione culturale in città, ad iniziare da quando era la residenza della compagnia del teatro d’avanguardia di Leo de Berardinis. Una vocazione ereditata da Mario Zanzani, scomparso nel 2007 e Massimo Simonini, che ne cura la direzione artistica e ne ha fatto un riferimento obbligato sulla mappa della ricerca sonora internazionale.

Aspirazione confermata dal cartellone appena presentato, che inaugura il 30 settembre con il chitarrista ricercatore che vive e lavora a Bologna, Stefano Pilia, uno dei nomi più in vista del panorama pop contemporaneo, stretto collaboratore di gruppi come Massimo Volume e Afterhours. Sonorizzerà ’Racconto d’estate. Nena Lavello, cento anni fa’, una selezione di film risalenti all’estate del 1925 a cura di Michele Manzolini nell’ambito di Archivio Aperto. La rassegna prosegue l’1 ottobre con due produzioni sostenute dal bando ’Mic e Siae Per chi crea’. Sul palco ci saranno il chitarrista Simone Grande con il lavoro ’Child Run’, seguito dall’inedito trio formato da Massimo Silverio, Nicolas Remondino e Vieri Cervelli Montel, tre artisti della giovane ondata cosiddetta elettro acustica, tra fascinazione tecnologica contemporanea e memorie digitali.

Sempre Remondino presenterà poi il 7 ottobre – sullo stesso palco – il suo disco in uscita ’Hieratico’. Con lui ci sarà Luca Sguera AKA. Il 22 ottobre Angelica celebra un anniversario importante per la musica contemporanea: i 100 anni dalla nascita di Cathy Berberian e Luciano Berio, che insieme diedero vita alla storica esperienza delle ‘Folk Songs’. A riproporre una selezione delle loro partiture sono state invitate le cantanti Anastasia Egorova, Aurora Martini e Laura Zecchini con Luca Fraternali al piano.

Altro omaggio in calendario è quello del 26 ottobre, quando il Malacoda String 4et, al termine di una residenza artistica, interpreterà tre quartetti di archi scritti da Tristan Holsinger prima della sua scomparsa nel 2023. Una immersione nella più esotica world music è invece quella del 29 ottobre con il ritorno al Teatro San Leonardo degli Huun-Huu-Tuu, la storica formazione interprete del repertorio tradizionale della Repubblica di Tuva e del secolare patrimonio del canto armonico.

L’appuntamento conclusivo della stagione 2025 si sposta in un’altra location: è fissato infatti l’11 dicembre all’Auditorium del Mast di via Speranza, con pagine scelte di Erik Satie eseguite dalla pianista Alessandra Celletti. Il programma completo è sul sito aaa-angelica.com