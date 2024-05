Angelica chiude con due performance di Julien Desprez

Leader dell’acclamato trio power rock sperimentale Abacaxi, Julien Desprez è noto per l’approccio anticonvenzionale delle sue performance per chitarra. ’Ohm Orchestra’ è in prima assoluta stasera alle 20.30 al Teatro San Leonardo, dove Deprez sarà accompagnato da una Angelica orchestrA, formata da 9 chitarre elettriche tra docenti ed ex-studenti del Conservatorio Martini. Domani, sempre alle 20.30 il Festival Angelica chiude con la performance Arc, con la quale Deprez estende la sua ricerca su suono, luce e spazio.