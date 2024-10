Angelica Massera e gli stereotipi

È un vero debutto quello di stasera alle 21 al Teatro Dehon, per l’attrice comica, imitatrice e content creator Angelica Massera con il suo primo spettacolo ’Ancora non sono pronta’.

Uno spettacolo divertente e brillante nel quale Massera ripercorrerà le sue esperienze ed i suoi cavalli di battaglia, ma in una chiave molto più empatica e rivolta al pubblico, che per la prima volta la vedrà in presenza e non dietro lo schermo, piccolo o grande che sia. Un cammino schietto attraverso le sue esperienze, in un mondo che la sfida costantemente ad essere pronta come figlia, moglie, mamma, donna e content creator, ma sempre per gli altri. Con i suoi sketch, le sue parodie e i suoi racconti, lo spettacolo, che vede la presenza straordinaria di Marco Todisco, è un inno alla scoperta di sé e dello spirito che ti porta a superare le etichette, diventando ’non pronta per il mondo’, ma perfettamente pronta per se stessa.