Bologna, 26 dicembre 2021 - Era da poco arrivato in montagna, nella sua abitazione di Cortina per trascorrere le feste in famiglia, quando si è sentito male ed è crollato a terra. Vani tutti i tentativi di rianimarlo del 118. Una tragedia, la vigilia di Natale, che ha portato via la vita di Angelo Maresca, vice presidente della storica concessionaria Maresca-Fiorentino di via Marco Emilio Lepido, scomparso all'età di 74 anni.



Lascia la moglie, tre figli e quattro nipoti. Mercoledì alle 13.45 il funerale nella chiesa di San Paolo Maggiore di via de' Carbonesi.

© Riproduzione riservata