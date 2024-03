Angelo Mazzeo presenta il suo libro

Giovedì, alle 21, nella biblioteca Le scuole, presentazione del libro di Angelo Mazzeo dal titolo ‘Storia di un bonsai: se lo pensi lo puoi fare’, (Capponi editore, 2022). Con questo volume a metà tra il romanzo di formazione ed il saggio motivazionale, l’autore racconta di esperienze vissute e vuole trasmettere due messaggi. Il primo che in questa vita ce la possono fare tutti, anche chi cresce in condizioni ambientali e socioeconomiche svantaggiate. Basta studiare e volere le cose, senza piangersi addosso o sentirsi sfortunati. Il secondo messaggio riguarda la felicità che esiste, se si sa come cercarla. Perché la felicità è - fondamentalmente - il vivere non concentrati su sé stessi. Dialogheranno con l’autore il sindaco di Castel Maggiore Belinda Gottardi ed il vicesindaco e assessore alla Cultura di Pieve Angelo Zannarini.