Angiolina festeggia i primi 103 anni

Un’ottima annata nella Bassa bolognese di San Giorgio. Così ne parla il sindaco Paolo Crescimbeni: "Pokerissimo a San Giorgio: paesi dei centenari. In 50 giorni sono state festeggiate cinque centenarie, l’ultima Angiolina Zuppiroli che ha compiuto 103 anni. Continua a leggere libri e a vedere la tv. Gioca a briscola col figlio Sauro. Mi ha accolto con una festa in casa col figlio, la nuora, badante e i nipoti, la più piccola ha 100 anni di differenza dalla nonna. Quando le ho detto che la trovavo abbronzata, mi ha risposto che quando c’è il sole, va in giardino. Tra risate e corse dei bambini, abbiamo cantato gli auguri, spento le candeline e lei ci ha ringraziati cantando ‘Mamma son tanto felice’".