’Animali Musicali’ alle Torri dell’Acqua e movimento per neonati al cento Magnolia

Oggi, alle ore 17, alle Torri dell’acqua di Budrio, arriva "Animali Musicali" (nella foto), il divertente show per bambini dai 7 anni in su e le loro famiglie, secondo appuntamento di "RADA Approdi temporanei per la crescita" la rassegna di laboratori, spettacoli e formazione pensata per bambini da 0 a 11 anni e per i loro genitori, ideata e curata dall’associazione Formati Sensibili. Sempre oggi proseguono i laboratori di "Movimento Bebé", pensati per i bambini da 0 a 24 mesi e i loro genitori che potranno esplorare lo sviluppo motorio dei piccoli, e guidati dalla docente Paola Ponti. Ospitati presso il Centro Sociale La Magnolia di Budrio, l’evento seguirà i seguenti orari: dalle 16 alle 17 per i bimbi 0-11 mesi; dalle 17.15 alle 18.15, per i bimbi 12-24 mesi. L’ultimo appuntamento con "Movimento Bebè" è previsto per sabato 15 febbraio. Tutti i laboratori e gli spettacoli sono gratuiti previo tesseramento all’associazione Formati Sensibili (tessera associativa €10).