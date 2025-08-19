Animalisti in rivolta: l’opera col gatto impagliato nella fotocopiatrice va rimossa

Bologna, 19 agosto 2025 – Il corpo di un gatto morto, impagliato e appoggiato su una fotocopiatrice, a disposizione dei visitatori che, azionando la macchina, possono realizzare copie del cadavere. "Questa è la geniale installazione esposta al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna", attacca la Lav (Lega Anti Vivisezione), che si scaglia contro la mostra ‘Facile ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo’.

Per l’associazione animalista, "esporre il cadavere di un animale per farne oggetto di scherno (e fotocopie?) non è arte, ma solo una violenza estetizzata. E non si tratta di ironia, ma di una grottesca mancanza di empatia verso un essere vivente e senziente che, fino a poco tempo fa, era in vita". Il presidente della Lav, Gianluca Felicetti, si rivolge quindi al museo e ai curatori della mostra: "L’arte non deve essere il risultato del disprezzo e la banalizzazione della morte". Come se non bastasse, l’associazione animalista sottolinea che l’installazione comprende anche numerosi colombi imbalsamati. "Queste installazioni - dice Annalisa Amadori, responsabile Lav Bologna - denotano insensibilità e mancanza di rispetto per gli animali. Chiediamo al sindaco Lepore di disporre l’immediata rimozione di tutte le spoglie animali dalla mostra".

Lav conclude invitando i cittadini a boicottare la mostra.

Sull’installazione aveva presentato un’interrogazione anche la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti: "L’arte è libertà di espressione ma non può trasformarsi in spettacolarizzazione della morte". Il MAMbo, da parte sua, aveva precisato che il gatto in questione aveva tutte le certificazioni previsti dalla legge, che proibisce che un animale venga ucciso o maltrattato per la realizzazione di un’opera d’arte. Nella fattispecie, si tratta di un randagio vittima di un incidente stradale.