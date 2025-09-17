’Anime della mia anima’ ’Spore’ in due atti alle Serre

La cultura diasporica, che riguarda un popolo che si è disperso dalla propria terra d’origine spesso per cause di forza maggiore, torna in due atti da oggi al 21 settembre alle Serre dei Giardini Margherita per il terzo anno, racchiusa in Spore. Che è sì una rassegna multidisciplinare, ma forse si contestualizza meglio chiamandola "un ambiente di apprendimento residenziale e uno spazio di espressione artistica che indaga la prospettiva diasporica", come spiegano gli organizzatori di Kilowatt che collaborano con l’artista Wissal Houbabi. Nel primo atto di Anime della mia anima – questo il titolo guida – da oggi al 21 settembre si terrà una residenza formativa, un percorso gratuito dedicato quest’anno a "disintossicare l’amore dalle sue radici tossiche, quelle imposte dal paradigma coloniale, patriarcale e razzista".

Nel secondo, da venerdì a domenica, Spore è invece dedicata agli atti performativi. Dopo l’evento di pre-opening (stasera 17 alle 18) che vuole mettere in dialogo le traiettorie iraniane con i movimenti palestinesi, Anime della mia anima verrà ufficialmente inaugurata venerdì 19 settembre alle 19.30 con una sfilata-performance in collaborazione con Cantieri Meticci: con gli abiti della designer e stilista marocchina Zineb Hazim, la musica di Booga Zogga e la voce di Wissal Houbabi. Alle 21,30 con la performance Ninety Nine Eyes dell’artista egiziano Yunis, un set virtuale e album che intreccia ritmi afro-arabi, strutture trance e massimalismo elettronico in un pellegrinaggio sonoro. Strutturato come una Hadra sufi, lo spettacolo evoca la memoria collettiva e la trasformazione attraverso un sound design stratificato e improvvisazioni dal vivo.

La rassegna prosegue sabato 20 settembre alle 17 con la presentazione di Abito di confini: muoversi dietro le quinte del palcoscenico italiano, installazione cinematografica di Opher Thomson alla presenza dell’artista. Dopo l’incontro, il film sarà proiettato in loop fino alle 24 in Serra Liberty. Un viaggio poetico lungo la "rotta dei migranti" al confine tra Italia e Francia, che ribalta lo sguardo sulla migrazione, interrogando il rapporto tra chi attraversa e il paesaggio stesso.

Domenica 21 un appuntamento molto prezioso che potrebbe andare velocemente in sold out: alle 11 si tiene Ricamare per resistere: laboratorio di tatreez, workshop a cura di Tatreez Napoli.

b. c.