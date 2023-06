ANMIC, "Rendere il Portico di San Luca praticabile anche per i disabili"

"Sono anni che aspettiamo di far conoscere il nostro progetto ai bolognesi. Vogliamo rendere il Portico di San Luca praticabile anche per i disabili". A raccontare quello che non esita a definire "un sogno" è Mauro Pepa, presidente provinciale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic). Con l’architetto Roberto Rizzo, che fa parte del direttivo dell’associazione, dal 2018 sta accarezzando l’idea di eliminare le barriere architettoniche dal portico. Il percorso, diventato patrimonio Unesco, è diventato ancora più noto dopo che Cesare Cremonini ha deciso di illuminarlo con le luci dei suoi spettacoli. Bolognesi e turisti, però, si imbattono in attraversamenti pericolosi, muretti e ostacoli di ogni tipo. Anmic propone di riorganizzare gli attraversamenti pedonali e le fermate dei bus, mettere semafori per non vedenti, creare parcheggi per disabili e invertire i sensi di marcia delle auto e le corsie preferenziali. "Abbiamo contattato il Comune già nel 2019, ma sono 4 anni che stiamo aspettando una risposta", fa notare Pepa. Il progetto è stato presentato sotto forma di osservazioni al Piano urbano per la mobilità sostenibile, riproposto nella Consulta comunale per il superamento dell’handicap, inoltrato agli Uffici tecnici e inviato per la candidatura di Bologna all’Access City Award nel 2021. Da Palazzo d’Accursio, però, "ci è stato chiesto di aspettare – dice Pepa – ma vogliamo che i bolognesi siano a conoscenza del nostro sogno. Speriamo la giunta comunale faccia un regalo alla città".

b. d. r.