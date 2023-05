Ann Hallenberg, voce barocca per le arie del Settecento

di Marco Beghelli

Serata barocca di primo livello questa sera (ore 20,30) per Bologna Festival: l’auditorium Manzoni ospiterà l’ensemble Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa, impegnato in concerti di Vivaldi e Corelli, fra i quali s’inseriranno celebrate arie operistiche di Händel, Broschi, Porpora e lo stesso Vivaldi, affidate al mezzosoprano svedese Ann Hallenberg, fra le più acclamate interpreti di questo repertorio. Le abbiamo chiesto quali sono i suoi rapporti con la nostra città.

"Amo sempre tornare in Italia, ma sono stata poche volte a Bologna. In particolare, in occasione del disco dedicato a Farinelli, il cui progetto prese il via nel vostro fantastico Museo della Musica, davanti all’imponente ritratto di quel celeberrimo cantante castrato".

Sentiremo stasera arie scritte per castrati e per donne: lo stile era davvero differente?

"Quelle dei castrati sono di solito più divertenti da cantare! Dico scherzando che le arie scritte per Farinelli hanno ‘una nota di più in acuto, una di più al grave e una battuta di troppo’, per via dell’ampia estensione vocale e dei lunghissimi fiati che richiedono all’esecutore. Ma sento che la mia voce vi si adatta bene. Non così per tutte le arie da castrato, ovviamente: non per quelle con estensione contraltile; ma le arie di Carestini o Farinelli che canterò a Bologna sono perfette per la mia voce, come del resto quelle scritte per donne quali Faustina Bordoni, una cantante che oggi chiameremmo ‘mezzosoprano’ come me".

La differenza fra soprano e mezzosoprano che facciamo nel repertorio romantico ha senso in quello barocco?

"A dire il vero, una tale distinzione non esisteva: nei manoscritti antichi trovi solo la chiave di soprano oppure di contralto. Bisogna dunque guardare a quelle partiture in modo più rilassato, senza eccessivi schematismi, chiedendosi soltanto: ‘Quest’aria posso farla, oppure no?’ Io poi cerco di essere non solo una cantante barocca, ma di far anche molto altro: ad esempio la settimana scorsa, ho eseguito Haydn, Rossini e Donizetti. L’importante è cantare con la propria voce, assecondandone le specifiche caratteristiche, e metterla al servizio di un repertorio che può anche essere storicamente esteso".

Il cantante barocco lavora a stretto contatto con il musicologo, per gli aspetti di filologia e prassi esecutiva.

"È vero, e credo però che lo stesso tipo di attenzione andrebbe riservata alla musica di tutte le epoche, rivolgendosi alle fonti originali, per essere più vicini al pensiero dell’autore. Quando eseguiamo un brano molto noto, tendiamo poi a rifarci a precedenti esecuzioni che non a cercare interpretazioni più fresche e personali: chi ha il coraggio, oggi, di cantare certe arie senza le ornamentazioni di Maria Callas?".