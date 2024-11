Anna all’Estragon, la ‘baddie’ è qui. Annunciato il tour nei palazzetti

L’artista femminile più ascoltata dell’anno. Con la sua musica ha totalizzato 6 miliardi di stream, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 39 dischi di Platino e 8 dischi d’Oro. Un fenomeno senza precedenti, in Italia e non solo, che ha conquistato un’intera generazione a colpi di hit e date sold out, in un’estate che l’ha vista protagonista nei principali festival, prima di inaugurare in autunno il suo primo club tour. Classe 2003, oltre 2 milioni e 300mila follower su Instagram e due milioni e 800mila follower su TikTok, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre deejay, con una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana.

Uno stile di scrittura graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto BANDO ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix. È stata premiata inoltre dalla testata Billboard Italia come ‘Donna dell’Anno’ e il prossimo anno sarà ai ‘Billboard Women In Music Awards’ di Los Angeles, accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio ‘Global Force’.

A consacrarla nel pantheon dei principali rapper della nuova scena è stato con ogni probabilità il suo primo album, Vera Baddie, pubblicato a giugno: un doppio disco di Platino che contiene le hit 30°C, salita fino alla prima posizione nella classifica singoli e in radio, Vieni dalla Baddie (Interlude), Bikini con Guè, BBE con Lazza e altri successi. L’album, inoltre, è rimasto in vetta alla classifica dei dischi più venduti per nove settimane consecutive e ha debuttato al terzo posto della classifica degli album più ascoltati al mondo su Spotify, durante il weekend d’esordio (risultando l’album più ascoltato di una rapper in tutto il globo). È così che il suo tour – che continua a macinare sold out in ogni tappa inserita nel calendario – arriva domani all’Estragon (ore 21) per un appuntamento imperdibile anche sotto le Due Torri.

Ma non solo, perché proprio ieri è stato annunciato un nuovo tour nei principali palazzetti italiani, che alza ancora l’asticella e segna un nuovo traguardo per quella che, ad oggi, è sicuramente la stella più luminosa d’Italia quando si parla di rap al femminile: otto le date appena annunciate per novembre del prossimo anno. Dopo la ‘data zero’ al PalaUnical di Mantova, il tour – prodotto da Vivo Concerti – farà tappa il 22 novembre all’Unipol Forum di Milano per approdare a Bologna il 26 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I biglietti per le nuove date di Anna nei palasport saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire dalle 14 di oggi, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 11 di domenica.

Francesco Moroni