Anna Fedorova,: "Bologna è speciale"

Domani sera alle 20.30 Musica Insieme accoglierà all’Auditorium Manzoni una delle migliori pianiste della ’Generazione del Novanta’, già enfant prodige ed oggi protagonista di una formidabile carriera: la pianista ucraina Anna Fedorova, formatasi all’Accademia internazionale di Imola e al Royal College di Londra. "Ho tanti ricordi speciali legati alla città e all’Emilia-Romagna perché ho studiato per cinque anni a Imola, con Leonid Margarius. Quindi Bologna è stata un luogo dove mi sono esibita molto spesso, ma anche dove andavo ai concerti e in generale dove passavo, avendo tanti amici".

In una scansione cronologica che andrà a ritroso nel tempo, il brano The Messenger (1997) del compositore ucraino Valentyn Silvestrov verrà eseguito in apertura di serata: "La sua scrittura – dice l’artista – si distingue per un’estrema essenzialità, ma ciò che emerge con forza è il valore del silenzio, che spesso parla più delle note stesse. È stata composta poco dopo la scomparsa della moglie in un momento di profondo dolore, ma al tempo stesso attraversato da luce e speranza". Si prosegue poi con la poesia astratta e quasi impressionista dei due Notturni op. 27 di Fryderyk Chopin, datati 1835, mentre completa il primo tempo l’esecuzione dell’Appassionata, titolo postumo della Sonata n. 23 in fa minore op. 57 di Ludwig van Beethoven.

"In conclusione di programma suonerò il Carnaval di Schumann, uno dei primi brani che ho ascoltato e di cui mi sono innamorata da bambina. È straordinariamente vivace e ricco di caratteri diversi".