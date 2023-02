Anna Maria compie cento anni "Ecco il mio elisir di lunga vita"

di Nicoletta Barberini Mengoli

Se i cento anni normalmente rappresentano un traguardo, per Anna Maria Golfieri sono stati una bella passeggiata nel tempo. Ferrarese di nascita, giovedì 23 ha compiuto il suo secolo di vita in perfetta salute fisica e con una vitalità, una forza di vivere e un ottimismo degni di una settantenne. Appartenente alla famiglia Golfieri, la Ditta di Onoranze Funebri fondata nel 1877, questa ‘fiera signora’ assieme alle sue amiche, molto più giovani di lei perché le coetanee ormai non ci sono più, ha fatto la festa ieri al Club del Domino, attorniata da famiglia, nipoti e pronipoti.

Signora Anna Maria, come vive questo traguardo?

"Direi bene. Questi anni sono passati in fretta. Ho fatto tante cose, ma avendo una buona salute, mi è sembrato tutto facile. Ultimamente mi hanno anche rinnovato la patente".

Una ricetta della lunga vita, ce la può consigliare?

"Non mi permetterei mai di dare consigli, però io sono arrivata fin qui facendo molto sport e ho cercato di non farmi mancare le cose che mi piacciono".

Tipo?

"Scio da quando avevo 6 anni e ho partecipato anche a gare nazionali. Ora è tre anni che non scio, ma per motivi estranei a me. Mi piacerebbe ricominciare… Sono la socia più anziana del Golf Club Bologna (tesserata dal 1967) e qualche giocatina la faccio ancora: la passione per questo sport è forte e vanto anche alcuni premi importanti. Nel 2019 ho partecipato alla gara Golf Play, facendo un ottimo driver alla buca 1".

Di che cosa va fiera nella sua vita?

"Ho costruito una famiglia unita con mio marito Augusto Golfieri, mia figlia Maita e ora con i nipoti e i pronipoti. Ho fatto e continuo a fare la bisnonna".

E ancora?

"Quando posso gioco a burraco con le mie amiche. L’ottimismo nella vita aiuta molto. Il fatto di avere 100 anni mi dispiace, perché penso che il tempo stringe. Ora ho cercato amiche più giovani di me, perchè quelle che hanno qualche anno di meno, hanno dei problemi di salute".

Sta attenta nel mangiare?

"No, mangio di tutto. A tavola bevo anche un po’ di vino rosso e quando mi voglio viziare un goccio di whisky".