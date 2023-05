Anna si è inserita in quinta elementare E con pazienza è riuscita a imparare l’italiano

Abbiamo pensato di rivolgere allora alcune domande ad Anna, una bambina ucraina che frequenta la classe quinta della scuola primaria alle Maestre Pie. Ci ha detto di ricordare i sorrisi, gli abbracci, l’affetto sincero e la calorosa accoglienza dei primi giorni qui da noi, da parte di compagni e maestre. "Appena arrivata – ha proseguito – ho provato sollievo, ma anche molta nostalgia di casa, sebbene in Ucraina la guerra stesse causando e continui a causare tanto dolore a tutti". Anna ci ha detto che a Bologna un luogo a lei molto caro è la chiesa di San Michele, dove la domenica celebrano la Messa in lingua ucraina, cui partecipa con i suoi familiari. Suor Rina Dellabartola ha curato l’inserimento di Anna a scuola e ci ha spiegato che la difficoltà più grande dei primi giorni è stata la lingua, ma con l’aiuto di persone che la conoscevano, e grazie a traduttori, immagini e tanta pazienza, pian piano sono arrivate bellissime soddisfazioni. "È stata una gioia grande constatare che Anna leggeva parole in italiano, e i suoi progressi nell’apprendimento continuano. A breve sosterrà anche l’esame finale della scuola primaria", spiega suor Rina.

