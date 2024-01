Anna Virgili cresce ancora: "Pronti ad aprire nuovi negozi"

SAN BENEDETTO (Ascoli Piceno)

Il "ben fatto", risultato della sapienza artigiana, è da sempre il tratto distintivo del brand Anna Virgili che si è trasformato in un importante fattore competitivo in grado di conquistare nuove e sempre più ampie fette del mercato della pelletteria sia italiana e sia internazionale. Il gruppo Anna Virgili, da quarant’anni opera nel settore con un’organizzazione verticale in grado di controllare e gestire le fasi che vanno dalla produzione alla distribuzione. Forte di una struttura retail sempre più capillare ha chiuso il 2023 in grande crescita: 14 nuovi negozi aperti e una previsione di fatturato pari a 12 milioni di euro, contro gli 8 milioni raggiunti nel 2022. "Le previsioni per il 2024 confermano il trend di crescita – ci ha detto Alessandro Gaetani amministratore di Anna Virgili – e per quanto riguarda il fatturato lo sviluppo dovrebbe attestarsi a 16 milioni di euro con un incremento del 40%".

Come si svilupperà la struttura retail?

"Anna Virgili vanta, oltre a una serie di boutique multibrand di pelletteria che portano il suo nome, anche la proprietà di diversi negozi di abbigliamento: Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Alviero Martini 1aClasse. Inoltre, di recente, abbiamo sottoscritto un accordo con il gruppo Miroglio che prevede nella fase iniziale la gestione di alcuni punti vendita nel Piceno".

Le vostre scelte strategiche, quindi, si stanno realizzando secondo i programmi che avete deciso?

"Siamo molto felici della nostra espansione in questo ultimo periodo. Oltre alle Marche, i negozi gestiti dal gruppo sono presenti anche in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, ed ultimamente anche in Veneto e Friuli-Venezia Giulia".

Uno sviluppo che è accompagnato anche dall’aumento dei livelli occupazionali?

"La soddisfazione e l’orgoglio più grande è proprio quello di continuare a creare posti di lavoro e nuove opportunità nel nostro territorio. Attualmente sono 120 i nostri dipendenti distribuiti in 34 stores. Ma l’obiettivo è quello di arrivare a 50 punti vendita nel giro di due anni".

Quindi avvierete nuove selezioni di personale?

"Certamente anche se incontriamo difficoltà a trovare figure qualificate. Nel nostro settore l’esperienza di acquisto si concretizza anche con la capacità di garantire un’adeguata consulenza alla clientela sull’oggetto da scegliere".

Prosegue anche il vostro programma di internazionalizzazione?

"È nostra intenzione aumentare la penetrazione commerciale anche nei mercati stranieri. Attualmente i prodotti Anna Virgili hanno in Giappone un mercato particolarmente florido ed è nostra intenzione continuare a puntare sulla piazza nipponica. Nei prossimi giorni buyers provenienti proprio dal Giappone saranno ospiti della nostra sede a San Benedetto dove presenteremo la nostra nuova collezione. Per noi è molto importante far conoscere come e, in particolar modo, dove nascono le nostre creazioni ovvero il territorio dove vengono realizzate".