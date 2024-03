Anni di botte e minacce. Donna denuncia il marito: "Non mi faceva vivere"

"Questi anni non ho vissuto, sono sopravvissuta". Sono le parole di una donna sulla trentina che, dopo 17 anni di maltrattamenti, ha trovato il coraggio di denunciare il marito. Un incubo fatto di minacce, schiaffi, sputi, spinte, pugni in testa, mani strette attorno al collo. Il tutto, molto spesso, davanti ai figli minorenni. Lui, un albanese di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e ora si trova in carcere. La vittima si è presentata dai carabinieri per raccontare una storia di soprusi e violenze iniziata subito dopo il matrimonio avvenuto nel 2007 in Albania e poi continuata negli anni a Bologna, dove la donna era venuta a vivere con il marito.

Tanti gli atteggiamenti violenti e oppressivi subiti: il marito voleva avere il controllo su tutta la sua vita, senza lasciarle spazio. Tra gli episodi più violenti che la donna ha riferito ai carabinieri c’è quello relativo a quando lei si dimenticò di chiudere il portone di casa. Il quarantaseienne, infastidito dalla dimenticanza della vittima, l’aveva chiusa in bagno per punizione, picchiandola con schiaffi e pugni per poi trascinarla per i capelli. La sua furia si era fermata solo dopo l’intervento di uno dei due figli minorenni che, preoccupato per la salute della mamma (in quel momento in attesa del terzo figlio) le disse: "Mamma io ho paura che papà ti faccia male e il bimbo ti esca dalla pancia". Uno stato di sofferenza, dolore e paura che la trentenne non riusciva più a sopportare, preoccupata anche per l’incolumità dei bambini. Ecco quindi che ha trovato il coraggio di rivolgersi militari dell’Arma dicendo "tanto mi ha ucciso dentro ogni volta, soprattutto quando mi picchiava da incinta, perché questi anni non ho vissuto, sono sopravvissuta". Il marito, rintracciato dai carabinieri a Calderara di Reno, è stato arrestato e portato in carcere.

c. c.