Anni di piombo, la polemica "Rischio revisionismo"

La commissione d’inchiesta sugli anni di piombo infiamma. La proposta di legge del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, fa insorgere sinistra e Anpi, ma pure le associazioni delle vittime delle stragi. Le quali si schierano contro una proposta che, sostengono, ha sapore "revisionistico". "Un’operazione politica volta a riscrivere la storia" attacca il Pd, che "va ritirata". O sarà battaglia in Parlamento.

Rampelli però non ci sta: "Non ritiro proprio nulla – il suo commento –. Sono pronto a rivedere il testo, ma senza alterare l’obiettivo di svelare la verità su quegli anni terribili di guerra civile strisciante". A dare voce ai contrari è stato ieri il deputato dem Andrea De Maria, alla conferenza stampa alla Camera con il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto, Paolo Bolognesi, e quelli di Piazza della Loggia e Piazza Fontana, Manlio Milani e Federico Sinicato. L’opposizione è senza sconti: "Non mettiamo in discussione il ricordo di chi ha perso la vita a destra, quegli atti vanno condannati – attacca De Maria –. Tuttavia ne contestiamo le motivazioni politiche. "Ne contestiamo le motivazioni politiche – ha aggiunto - e il fatto che si possa prestare a mettere in discussione i processi in atto sul 2 Agosto e i rapporti tra la P2 e il terrorismo. Sono processi importanti, possono rafforzare oggi la nostra democrazia. Forse Fd’I si dovrebbe rendere conto che è il primo partito del Paese e assumere iniziative che si riferiscono al loro passato non è la cosa migliore che possono fare in questo momento storico". Ance Paolo Bolognesi teme che "si cerchi di tenere sottotono ciò che è venuto fuori sulle protezioni da parte dell’Msi".

"Trovo grave – la replica di Rampelli – una conferenza stampa ‘contra personam’, oltretutto contro il vicepresidente della Camera. Penso sia la prima volta". E spiega di essersi ispirato "al dolore delle famiglie. Questa non è una commissione con lo scopo di indagare sulle stragi, ma di portare nuovi elementi per dare una verità storica a centinaia di ragazzi innocenti che non portano nomi illustri e non hanno avuto una giustizia".

Sulla proposta interviene anche la Segretaria del Pd cittadino Federica Mazzoni: "La proposta di Fratelli d’Italia di istituire in Parlamento una Commissione di inchiesta sugli ’anni di piombo’ mostra l’intenzione di mettere in discussione, instillare dubbi e sospetti su verità acclarate del periodo della strategia della tensione. Se Fd’I cerca di riabilitare il proprio passato sbaglia. Da Bologna non permetteremo si calpestino verità giudiziarie, né vengano messe a rischio altre in corso e difenderemo sempre i familiari delle vittime, al fianco dei loro avvocati e della Procura generale".