Anniversari di nozze. La festa ’porta a porta’ del primo cittadino

Una pergamena dell’amministrazione, casa per casa, per festeggiare alcuni amori unici: i cinquant’anni di matrimonio delle coppie loianesi più longeve. Questo uno degli impegni degli ultimi giorni del sindaco Roberto Serafini: "Quando mi sono insediato, dopo pochi giorni, l’ufficio anagrafe mi ha comunicato questa iniziativa che ho accolto con entusiasmo e della quale mi occupo personalmente. Da giugno scorso sono stati tanti gli anniversari dei cinquanta e sessanta anni di matrimonio che ho avuto l’onore di festeggiare. Ogni volta che mi presento a casa delle fortunate coppie la prima reazione è di grande stupore, poi la commozione, poi i ringraziamenti".

"È una visita che non si aspettano, che li coglie di sorpresa – aggiunge il primo cittadino –: sono felici di sapere che qualcuno si è ricordato di loro in un giorno così importante. Il giorno dopo alcuni sono passati in Comune regalandomi la bomboniera dell’anniversario, qualcun altro anche col dolce della festa organizzata per amici e parenti. È un bel momento che esula da tutti i problemi e le difficoltà che quotidianamente dobbiamo affrontare per il nostro territorio".