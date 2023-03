Anniversario di Lorusso Collettivi contro Clancy "Mai presa una posizione netta"

"La presenza qui delle istituzioni, di Clancy, è più uno spot pubblicitario che un tentativo di ricucire una ferita che non si è mai rimarginata". È Tiziano Loreti, storico esponente di Rifondazione Comunista, a prendere la parola e spiegare il perché della contestazione alla vice sindaco Emily Clancy, ieri in via Mascarella in rappresentanza del Comune per l’anniversario della morte di Francesco Lorusso, ucciso nel ’77 dal colpo esploso da un carabiniere durante gli scontri. "Da parte del Comune non c’è mai stata un’autocritica rispetto alla decisione del marzo 1977 di contribuire alla repressione di quel movimento", ha detto Loreti. Alle ragioni storiche dietro le polemiche di ieri, si sono però aggiunte rabbie recenti, per quello viene considerato un ‘tradimento dell’ideale’: "Non si può tenere il piede in due staffe", sintetizza l’esponente di Crash Pino De Biasi. Clancy, in quota Coalizione civica, partito nato dalla ‘istituzionalizzazione’ di Labas e Tpo, è accusata di non aver "preso le distanze", ricorda sempre Loreti, dopo le misure cautelari scattate nei confronti di diversi esponenti del Cua, alcuni dei quali presenti ieri alla commemorazione. "Siamo stanchi delle sfilate istituzionali e vorremmo più fatti. Voi vi limitate a scrivere comunicatini. Dovete uscire dalla giunta", l’invito-provocazione di De Biasi a Clancy.

Che ha ribattuto in breve sul posto. E argomentato poi, con più calma, con un lungo post su Facebook. "Penso sia un dovere delle istituzioni ricordare ciò che è successo, attraversare lo sdegno e la rabbia, rispondere alla richiesta dei suoi genitori Agostino e Virginia che desideravano che alla commemorazione fossero presenti rappresentanti del Comune e dell’Università", ha scritto Clancy, spiegando che "ignorare i fatti sarebbe l’ennesimo sfregio alla memoria della nostra città. E invece la memoria è un ingranaggio collettivo, non è proprietà di nessuno, bensì un dovere di tutte e tutti noi". Nessuna risposta in merito alla posizione sulle misure al Cua.

A sostegno della sua vice si è subito schierato il sindaco Matteo Lepore: "Qualcuno ha violentemente contestato e insultato la nostra vicesindaca. A queste persone dico semplicemente che non ci intimoriscono", ha scritto anche lui sui social. "Ai familiari di Francesco e agli amici va invece tutta la nostra vicinanza e collaborazione. A Emily il mio sostegno e convinta solidarietà. L’11 marzo 1977 a Bologna – prosegue il sindaco – veniva ucciso da un carabiniere uno studente di 25 anni, militante di Lotta Continua. Tre anni prima che io nascessi e quattordici prima della nascita di Emily. Non per questo o forse anche soprattutto per questo, per la giovinezza tradita, sentiamo tale data come importante da ricordare. In particolare oggi che indossiamo una fascia tricolore. E continueremo a farlo".