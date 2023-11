Anno 1953, torna il Carlino. Due copie lanciate in cielo

Qualcuno sicuramente si sarà chiesto che fine fecero le copie del Carlino che, come abbiamo ricordato sul giornale di ieri, erano state lanciate in aria con i palloni aerostatici per festeggiare, il 4 novembre 1953, il ritorno della testata storica il Resto del Carlino dopo la lunga parentesi del dopoguerra, durante la quale si alternarono le testate Corriere dell’Emilia e Giornale dell’Emilia. Diciamo subito che entrambe le copie furono trovate e i fortunati intascarono ciascuno la somma messa in palio di 50 mila lire.

Il primo Carlino fu trovato alla periferia di Bologna, nei pressi della via della Certosa, dal mezzadro Mario Orsi che, visibilmente emozionato, disse che quella era la prima fortuna capitatagli in vita sua e che quella somma piovuta dal cielo gli avrebbe consentito di risolvere qualche problema.

Molto curiosa, invece, la storia del secondo rinvenimento avvenuto a 60 Km in linea d’aria da Bologna e precisamente nei pressi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. L’involucro di cellophane che conteneva la copia del Carlino fu trovato 37 giorni dopo fra i rami di un albero da un altro mezzadro, Armidio Biagioni, che però osservò il plico con un certo sospetto. Pensò infatti che quello strano oggetto poteva essere un ordigno bellico e l’ipotesi non era di certo da scartare perché all’epoca i rinvenimenti di residuati di guerra erano all’ordine del giorno. Ma alla fine, dopo una accurata ispezione, si decise ad aprire il contenitore che conteneva la copia del Carlino con l’avviso della vincita. Troppo bello per essere vero. Il mezzadro, allora, si recò dal parroco del paese che gli consigliò di andare a Bologna per ritirare il premio. Il mezzadro, però, non disponeva della somma per pagare il biglietto del treno e cercò di racimolarla vendendo una piccola quantità di legna e chiedendo anche un prestito.

Ottenuta dopo alcuni giorni la somma, si recò tutto felice alla stazione ma grande fu la sua delusione quando gli dissero che quel giorno era in atto lo sciopero dei treni! Il mezzadro, però, non si perse d’animo e riuscì a ottenere un passaggio da un camionista che trasportava mucche e maiali e così, fra muggiti e grugniti, approdò finalmente alla redazione del Carlino, dove lo aspettava l’assegno.