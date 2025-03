Anno accademico e cortei. Mattina ad alta tensione. Presidio dei collettivi, potenziata la sicurezza

Quello che si preannuncia è un sabato di tensioni. Questa mattina si celebrerà l’inaugurazione dell’anno accademico: e i collettivi hanno già ’dichiarato guerra’ al governo e a quella che definiscono "Università del precariato". Il concentramento degli attivisti è in programma alle 10 al portico dei Servi in strada Maggiore, poi da lì si ipotizza un corteo di protesta, che potrebbe puntare all’aula Santa Lucia in via Castiglione, dove alle 11 inizierà la cerimonia universitaria dell’Alma Mater, a cui parteciperà anche il ministro Anna Maria Bernini. Non si sa però quale sarà il percorso dei collettivi.

Alla Questura infatti non sarebbe arrivata nessuna comunicazione ufficiale dell’iniziativa, né in merito al concentramento né in merito al corteo di protesta, ma i vari gruppi, con in testa il collettivo Cua (Collettivo universitario autonomo) e l’adesione dei precari dell’università, ne hanno dato notizia sui diversi canali social. "Ci vediamo alle 10 al Portico dei Servi per un grande Carnevale Precario che raggiungerà l’inaugurazione dell’anno accademico di Unibo", annunciano.

Per la giornata di oggi è stato quindi rafforzato il dispositivo di sicurezza, con le forze dell’ordine che cercheranno di coprire tutto il percorso della manifestazione di protesta, con focus su Strada Maggiore e, naturalmente, sull’area attorno alla cerimonia di inaugurazione. Ieri, intanto, sono stati attaccati dei grandi striscioni in zona universitaria contro la ministra Bernini e contro la premier Giorgia Meloni. ‘Bentornat* nell’università del precariato’, si legge accanto al volto in formato gigante della ministra, ’Bentornat* nell’università a cui tagliamo 500 milioni di euro di fondi’.

E in via Zamboni arriva la polizia: "Non siete i benvenuti nella zona universitaria di Bologna", gridano i ragazzi all’indirizzo degli agenti, ieri. E annunciano le azioni di protesta: "Oggi inizia una due giorni di mobilitazione contro gli attacchi che questo governo sta facendo all’università, e continueremo oggi pomeriggio a palazzo Herclolani, e lo faremo domani (oggi, ndr) quando questa cara ministra sarà all’inaugurazione dell’anno accademico Unibo. È intollerabile – dicono, con riferimento alla presenza della polizia – che ci sia questa militarizzazione per tre cartelloni attaccati con le rivendicazioni di studenti e studentesse. Questa cosa la zona universitaria di Bologna non la accetta". Tramite i canali social, vengono anche chiariti i motivi della protesta. "Non lasceremo spazio alle provocazioni o a chi ci vorrebbe silenziosi, che la vita precaria a cui ci vorrebbero costringere alimenta la nostra rabbia e la nostra voglia di pretesa".

Nel frattempo, palazzo Hercolani in strada Maggiore, sede della Facoltà di Scienze Politiche, è stato occupato dai ragazzi e ieri qui si sono svolte diverse iniziative. Ospite d’onore dell’anno accademico dell’Alma Mater (cerimonia che verrà trasmessa anche in diretta streaming su YouTube) sarà Koen Lenaerts, presidente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Oggi si celebra il 937esimo anno dalla fondazione dell’ateneo bolognese. Nell’occasione, il rettore Giovanni Molari consegnerà a Lenaerts il Sigillum Magnum di Ateneo, massima onorificenza dell’Alma Mater.

Nel corso della cerimonia di oggi, il giurista belga terrà una lectio magistralis sul tema ’Democrazia, Stato di diritto e solidarietà: difendere i valori comuni europei’, ella quale sarà sottolineato come la solidarietà fra gli Stati membri nel quadro dell’Ue appaia come l’unica risposta possibile alle sfide dell’Unione e dei suoi cittadini.