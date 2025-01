Anno giudiziario 2025: a Bologna la protesta dei magistrati. Video

Bologna, 25 gennaio 2025 – Esplode la protesta contro la riforma giudiziaria all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto di Corte d'Appello di Bologna. Una protesta forte e compatta, messa in atto dai magistrati nel momento in cui, nella sala Virgo Fidelis di Palazzo Manara, sede della Legione carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto il suo ingresso il rappresentante del ministero della Giustizia, Davide Galli. Uno dopo l'altro, velocemente, hanno lasciato la sala e sono usciti nel cortile.

Pasquale Liccardo, presidente tribunale di Bologna, Elisabetta Melotti, procuratore capo Rimini, Gaetano Paci, procuratore capo Reggio Emilia, Grazia Pradella, procuratore capo Piacenza, Stefano Celli, sostituto procuratore tribunale Rimini componente comitato direttivo centrale Anm e molti altri magistrati, tutti con la coccardina tricolore, in segno di dissenso. È seguito un lungo applauso all'iniziativa. Sono rimasti fuori finché il rappresentante del governo non ha finito di parlare.

I magistrati istituzionali che erano seduti al tavolo (e che quindi non hanno potuto lasciare l'aula) all'ingresso di Galli hanno messo la coccardina tricolore e hanno alzato la Costituzione, un modo per aderire comunque alla protesta dei colleghi.

La protesta è stata messa in atto contro la riforma costituzionale, in particolare per i temi della separazione delle carriere e del sorteggio, temi sottolineati poco prima anche dal rappresentante del Csm, consigliere Ernesto Carbone, nella sua relazione.

"Una riforma punitiva che non migliorerà il servizio ai cittadini", spiega la presidente dell'Anm dell'Emilia-Romagna, Eleonora Pirillo. "Si insiste sulla separazione delle carriere e poco sul fatto che i nostri disciplinari saranno affidati a un'altra corte, indebolendo l'autogoverno della magistratura - sottolinea Pirillo -. Avremo due Csm e saremo sorteggiati per gli organi di autogoverno, sottraendoci il diritto di elettorato attivo e passivo. E' gravissimo".

"I processi non dureranno un giorno in meno - avverte la presidente Anm Emilia-Romagna -. Abbiamo bisogno di risorse umane e strumenti. Il processo penale telematico è entrato in scena già monco, tanto che 87 presidenti di tribunali ne hanno sospeso l'esecutività". "Invece di migliorare le condizioni per magistrati, personale e cittadini - conclude Pirillo - si punta su una modifica costituzionale che altera gli equilibri dello Stato. Una riforma della magistratura, non della giustizia, che non ci aiuterà a rendere un servizio migliore".