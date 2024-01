Anno giudiziario al via: "Le due emergenze: reati degli adolescenti e donne maltrattate"

Il tribunale e la Procura per i minorenni annaspano. La mole di lavoro, la carenza di organici, le riforme, portano inevitabilmente a un aggravio di lavoro che rischia di diventare insostenibile, con le conseguenze immaginabili. A segnalare la situazione, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario ieri a Palazzo Baciocchi, sede della Corte d’appello, è lo stesso presidente Oliviero Drigani – il quale ha aperto la cerimonia con un minuto di silenzio in occasione della Giornata della Memoria –, seguito poi dall’avvocato generale Ciro Cascone, per conto anche del procuratore generale Paolo Fortuna. Questi ultimi nella loro relazione puntano poi il dito sul grave fenomeno della criminalità minorile. Legato a doppio filo col dato "drammatico" dell’afflusso di minori stranieri non accompagnati, "che ha messo in ginocchio l’accoglienza e rende impossibile il controllo delle loro condizioni di vita". Delle segnalazioni civili della Procura minorile, principale incidenza hanno proprio le iscrizioni per minori stranieri non accompagnati, anche se non mancano le notizie di pregiudizio legate a conflittualità familiare e situazioni di disagio personale. Risultano drammaticamente rilevanti poi "i casi di violenza assistita (per lo più su un genitore, ndr) e di atti suicidari o autolesivi, come tagli autoinflitti o ingestione di farmaci".

Del resto, il tema dei minori non accompagnati in città è ben noto, si pensi a quando la scorsa estate il Pronto intervento sociale del Comune affermò di essere straripante e di non poter più accogliere neppure un ragazzino. E per quanto riguarda la criminalità minorile, con un aumento di rapine e furti e la "vigorosa ripresa degli illeciti penali ’da strada’" denunciata da procuratore e avvocato generale, la situazione al Gran Reno, in cui è stato coinvolto anche l’esercito, parla chiara. Benché paia ora sotto controllo, dato che il procuratore Giuseppe Amato (pure presente ieri alla cerimonia) non ha segnalato episodi gravi alla Procura generale, riferendo che "non sono emersi fatti gravi come criminalità organizzata od omicidi volontari" e "l’Ufficio si è attivato tempestivamente con iniziative pertinenti e sollecite".

Altro tema caldo, resta quello delle violenze di genere. A Bologna, sono in aumento le notizie di reato per stalking, tanto che la Procura ha richiesto in merito 65 divieti di avvicinamento e 40 custodie cautelari in carcere nel 2023, e i maltrattamenti in famiglia, che hanno portato a richiedere 201 richieste di misure cautelari. In città peraltro è in vigore il Protocollo Sara, mirato a neutralizzare il rischio di recidiva sui reati violenti, mentre un recente protocollo prevede che la polizia giudiziaria quando consegna l’avviso di garanzia all’indagato gli indichi pure un’associazione con percorsi di recuperi mirati a cui possa rivolgersi. Ma il tema è complesso, e "pure l’attivazione immediata di strumenti di garanzia non è in grado di neutralizzare il rischio di eventi mortali, che sono imprevedibili", è la chiosa. Tra i processi di particolare gravità in corso in città, sul tema, la Procura ha segnalato quello a Giovanni Padovani per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi e quello a Giampaolo Amato, accusato di avere ucciso moglie e suocera.

Dati a parte, la cerimonia è stata ieri mattina estremamente affollata. Agli interventi del presidente Drigani e dell’avvocato generale Cascone si sono affiancati quelli di Isabella Bertolini, rappresentante del Csm; di Margherita Cardona Albini, per il Ministero della Giustizia; del presidente dell’ordine degli avvocato Flavio Peccenini; del presidente della camera penale Nicola Mazzacuva. Presenti in aula Bachelet, tra i numerosi altri, il sindaco Matteo Lepore; il deputato Pd Matteo De Maria e il senatore Pier Ferdinando Casini; il rettore Giovanni Molari; i rappresentanti delle forze dell’ordine carabinieri, polizia e finanza.