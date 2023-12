Bologna, un anno di notizie: i fatti e gli eventi del 2023

Bologna, 29 dicembre 2023 – Un anno pieno di avvenimenti, quello che i bolognesi stanno per lasciarsi alle spalle. Ripercorriamo insieme i principali eventi che hanno riguardato la nostra città, a livello politico e amministrativo.

A sinistra il sindaco Matteo Lepore presenta la Città 30, al centro le Due Torri: la Garisenda è 'malata'. A destra Patrick Zaki

Gennaio

Gli extracosti del tram

Il 2023 è stato un anno fondamentale per le infrastrutture e la mobilità bolognese. Lo si capisce già a metà gennaio, quando il Comune di Bologna bussa al ministero dicendo che, a causa degli aumenti dei prezzi delle materie prime, ha bisogno di 50 milioni in più per realizzare il Tram. Da Roma rispondono picche, segue un braccio di ferro che si protrarrà per mesi.

Appennino senza neve

Gli impianti sciistici devono fare i conti con un inverno senza neve. Seguono appelli delle imprese, dalle istituzioni la parola d’ordine è: tenere viva la nostra montagna tutto l’anno.

Febbraio

Studenti e caro-affitti

Altro tema che ci accompagnerà per tutto l’anno è quello degli studenti e del caro-affitti. A Bologna la situazione è insostenibile, con picchi fino a 600 euro di canone mensile per una stanza. Calano le matricole all’Alma Mater: anche per i prezzi c’è chi preferisce scegliere altre mete di studio.

Schlein segretaria Pd

Il 26 febbraio, a sorpresa Elly Schlein vince le primarie e diventa segretaria nazionale del Pd, battendo il governatore Stefano Bonaccini. Un terremoto inaspettato nel partito, soprattutto in un territorio dove è più strutturato, come il nostro. I quartieri della nostra città, come altre metropoli italiane, risultano decisivi per la Schlein, che fa il pieno di voti, con il 59,3% dei partecipanti (mentre larga parte della provincia sceglie Bonaccini).

Marzo

Partigiani, non patrioti

Scoppia la guerra dei cartelli. La giunta di Bologna, infatti, modifica la toponomastica di piazze, giardini e vie della città: la denominazione per chi si oppose al nazifascismo è ‘partigiano’ o ‘partigiana’. In soffitta tutti gli altri sottotitoli, da ‘patriota’, a ‘caduto per la Liberazione’. La polemica è rovente: a destra la bollano come "una scelta ideologica", ma anche gli storici avanzano dubbi, in quanto ’partigiano’ e ’patriota’ sono di fatto sinonimi nel vocabolario della Resistenza.

Segre, laurea ad honorem

Il 3 marzo il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, e il ministro Anna Maria Bernini consegnano a Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto, la laurea ad honorem in Scienze filosofiche dell’Università di Bologna. La cerimonia avviene nella casa di Milano della senatrice, che ha voluto dedicare la sua ottava laurea honoris causa al marito Alfredo Belli Paci, che non aderì mai al fascismo.

Aprile

Street Rave, scontro sui danni

Diecimila persone partecipano allo Street Rave, partito dai Giardini Margherita: caos (gente che ballava sulle auto in sosta), traffico bloccato e scritte in via Irnerio e zone limitrofe sono il lascito della manifestazione. La polemica è anche politica: il Comune chiede al governo di pagare i danni, Roma risponde picche.

Il flop di via De’ Carbonesi

L’8 aprile parte la sperimentazione della pedonalizzazione di via de’ Carbonesi nei T-Days. Ma, restando fuori dai circuiti turistici più affollati, alla domenica la strada resta deserta. E alcune auto passano lo stesso aggirando le transenne. Il Comune farà retromarcia in settembre.

L’armocromista della Schlein

L’intervista a Vogue in cui la neosegretaria Schlein rivela di avvalersi dei consigli della armocromista bolognese Enrica Chicchio per abbinare i colori degli abiti che indossa fa discutere l’Italia e spacca anche il Pd locale.

Maggio

L’ingorgo dei cantieri

Il tram (linea rossa) comincia a muovere i primi passi in primavera, partendo dai capolinea a Borgo Panigale (Villaggio Ina) e in via Michelino, zona Fiera. Intanto, il Passante è alle prese con il cosiddetto ‘Lotto 0’ tra l’area attorno al Parco Nord, via Scandellara e i numerosi sottovia da riaggiustare. Ripetuti gli allarmi di imprese e cittadini sul possibile ’ingorgo’ dei cantieri.

Giugno

Flavia Prodi, addio improvviso

Un periodo di terribili lutti per la famiglia Prodi. Il 13 giugno, mentre è in Umbria con il marito Romano, muore improvvisamente Flavia Franzoni, 76 anni, una vita insieme all’ex premier. A marzo 2023 Prodi aveva perso il fratello Quintilio, 89 anni, e il 26 luglio, scompare anche Vittorio, già presidente della Provincia.

Protesta anti-Passante

Il 10 giugno, gli attivisti green fermano la tangenziale per alcune ore. Automobilisti inferociti. Sarà la prima di una serie di proteste simili nel territorio.

Via Saffi chiusa

Dopo i danni fatti dall’esondazione del Ravone, il Comune decide di anticipare i lavori del tram in via Saffi e chiude la strada dal 22 giugno a settembre: riaprirà con leggero anticipo.

Stop ai voli notturni

Dopo una trattativa non priva di asprezze tra il sindaco Lepore, che aveva lanciato l’idea dopo le proteste dei residenti, il governo e gli enti preposti, si decide per lo stop ai voli notturni sul Marconi dalle 23 alle 6. La diminuzione tocca picchi del 90 per cento e viene prorogata dopo l’estate.

Malamovida, c’è la diffida

A fine giugno i comitati, esasperati dalle continue notti insonni, decidono di presentare la prima diffida al Comune, contando su una sentenza della Cassazione sul diritto alla salute emessa a Brescia.

Luglio

Parte la Città 30

Dal primo del mese, in tutta Bologna è in vigore il limite dei 30 all’ora (a parte i viali di circonvallazione e una serie di strade a grande scorrimento). La rivoluzione di Lepore, fatta anche con ingenti finanziamenti per rifare marciapiedi, piste ciclabili e cartellonistica, annunciata dalla giunta, divide la politica e la cittadinanza. Ma a multare si aspetterà il 16 gennaio 2024.

Abbandonato il ’porta a porta’

Altra svolta in centro storico è l’addio alla raccolta rifiuti ’porta a porta’. Tornano i cassonetti, con soddisfazione di molti. Ma spariscono circa 60 posti auto.

Patrick Zaki libero

Lieto fine per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Alma Mater incarcerato in Egitto dal 2020. Dopo la condanna a tre anni da parte del tribunale, è stata necessaria la grazia concessa dal presidente Al-Sisi. Domenica 24 luglio, Zaki è a Bologna, città che non l’ha mai perso di vista. E il Comune prepara la festa.

Agosto

Parco Nord, l’ultimo valzer

La festa dell’Unità saluta il Parco Nord: quella di agosto 2023, infatti, è stata l’ultima edizione a svolgersi in quella sede (dopo 50 anni). Colpa dei cantieri del Passante, che investiranno l’area.

La Perla, segnali di crisi

Niente stipendi per i lavoratori e le lavoratrici de La Perla, mitico marchio di lingerie. Anche se, poche settimane dopo, gli emolumenti vengono saldati, è il primo segnale di una crisi profonda che non si è ancora risolta.

Scompare Bruno Filetti

Il 13 agosto ci lascia Bruno Filetti, già guida dell’Ascom e della Camera di Commercio. Una vita per la città.

Tram, linea verde più corta

La necessità di accelerare i lavori per chiuderli in tempo impone un taglio del tracciato della Linea Verde che non raggiungerà più Castel Maggiore e non vedrà realizzato il parcheggio sotterraneo di piazza dell’Unità. In compenso, dal governo arrivano 50 milioni per coprire gli extracosti. .

Settembre

Cersaie, piano anti-ingorgo

L’incrocio di Città 30 e cantieri di Tram e Passante causa parecchi problemi. Con in vista il Cersaie, il Comune predispone un piano: sono attese 100mila visitatori in Fiera. Ma la chiusura dell’uscita della tangenziale, la presenza di vigili e il potenziamento di bus e taxi fanno filare liscia le giornate.

Marelli, lo choc della chiusura

Il fondo americano Kkr annuncia di voler tagliare lo stabilimento di Crevalcore della Marelli. A rischio 230 dipendenti. Durissimo il confronto al Ministero, ma anche la vertenza è aperta.

Ottobre

Malamovida scatenata

Un’autoambulanza frenata dalla folla di ragazzi in via Petroni rinfocola la polemica sule notti in zona universitaria.

Addio a Luca Goldoni

Il celebre giornalista e scrittore, storica firma del Carlino, Luca Goldoni, muore il 7 ottobre. Il cordoglio della città è unanime.

Garisenda a rischio

L’allarme viene lanciato dalla Sovrintendenza l’11 del mese: la Garisenda è a rischio crollo e servono soldi per salvarla. Non mancano le polemiche sui presunti ritardi negli interventi, (le segnalazioni erano state ripetute), il Comune e le forze della città si mobilitano per la raccolta fondi. Si prospetta una rivoluzione pedonale della viabilità in centro.

Halloween a numero chiuso

Il Comune risponde ai timori dei residenti sulla malamovida con un Halloween a numero chiuso in piazza Aldrovandi. La formula sarà ripetuta in futuro.

Novembre

Passante, cantieri sull’anello

Primi cantieri in Tangenziale (finora si erano fatte solo opere collaterali) per il Passante Nord.

Roosevelt e Galilei pedonali

Il Comune annuncia la realizzazione di un parcheggio sotterraneo sotto piazza Roosevelt, contestuale alla pedonalizzazione di piazza Galilei. Il governo ci metterà 700mila euro, tempi ancora da valutare.

Addio a Ciavatti

Un volto storico dei comitati di Piazza Verdi ci lascia: Otello Ciavatti muore il 22 novembre a 80 anni.

Dicembre

Secondi in qualità della vita

Bologna si piazza seconda nella classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore, una posizione in meno del 2022.

Lamborghini, settimana corta

Accordo apripista alla Lamborghini di Sant’Agata Bolognese: si lavorerà su turni spalmati su quattro giorni alla settimana: I lavoratori approvano con oltre il 90 per cento dei consensi.

Garisenda, lavori lunghi

Il cantiere della Garisenda è attivo, il sindaco annuncia: "Lavori fino al 2033. Ma speriamo di fare prima".