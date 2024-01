Anno nuovo, Porrettana vecchia. Per i pendolari ricomincia l’odissea

Anno nuovo, problemi vecchi. Il 2024 non sembra essere iniziato bene per i pendolari della ferrovia Porrettana, che tra cancellazioni e ritardi lamentano una "giornata pessima per la linea" in riferimento a quanto avvenuto martedì 2 gennaio, primo giorno feriale dell’anno. A darne conto è il comitato che mette subito in elenco "la cancellazione del treno che sarebbe dovuto partire da Porretta alle 6.40", e che "ha costretto i viaggiatori a prendere la propria automobile o salire sul treno successivo previsto per le 7.18 che è arrivato a Bologna con 25 minuti di ritardo"

Il risultato, attaccano, è che "i pendolari arrivati in stazione a Porretta alle 6.30 sono arrivati a Bologna alle 8.55, maturando due ore e mezza di rabbia e frustrazione". Chi non ha potuto prendere mezzi propri, intanto, è rimasto in stazione "privo di qualsiasi tipo di comunicazione in quanto l’unico annuncio è arrivato un minuto prima che partisse il treno successivo". Il ’bollettino dei disservizi’ da Bologna a Porretta, dunque, prosegue il comitato, conta il treno delle 5.52, soppresso a Vergato per guasto, quello delle 6.30, con 20 minuti di ritardo, delle 7.04 con 28 minuti di ritardo, delle 8.04 con 31 minuti di ritardo. Altri ritardi speculari si sono accumulati in direzione opposta. Insomma, si arrabbia il comitato, "le nostre lettere e le nostre proteste non sono più sufficienti perché le istituzioni sono sempre più sorde e recalcitranti a intervenire e sembrano proprio non capire che così il sistema non regge per davvero". Per questo partirà una lettera pubblica ai sindaci e a tutte le istituzioni "per chiedere di sostenere le legittime aspirazioni degli abitanti della nostra valle a un sistema ferroviario efficace ed efficiente", chiosano.

Alla luce di questo pessimo inizio anno, il gruppo FdI in Regione con la capogruppo Marta Evangelisti presenta "l’ennesima" interrogazione perché l’assessorato regionale ai Trasporti "ne chiarisca le cause ma, soprattutto, quali provvedimenti intenda assumere per scongiurarne in futuro la ripetizione". Da parte sua, la società Trenitalia Tper spiega che i problemi a catena sono stati causati da un guasto al treno regionale Porretta – Bologna delle 6.08, un Etr 350: "La circolazione è stata sospesa dalle 6.40 alle 7.10. Ciò ha comportato le inevitabili modifiche al servizio segnalate, sia in direzione Bologna sia in direzione Porretta in quanto come noto la linea è quasi interamente a binario unico. Comprendiamo il disappunto dei pendolari, con i quali ci scusiamo, ma possiamo garantire che sono state attuate tutte le misure necessarie per ripristinare la regolarità dei collegamenti il più velocemente possibile e fornire le informazioni attraverso tutti i canali ufficiali, compatibilmente con una situazione che si è evoluta in tempi molto rapidi".