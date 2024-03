Anno record grazie ai donatori e alla rete sul territorio

In Emilia-Romagna, lo scorso anno, sono stati eseguiti 585 trapianti, il più alto numero di interventi mai registrato in regione e confermando la crescita degli ultimi anni (erano stati 516 nel 2022 e 493 nel 2021). Un risultato raggiunto grazie all’incremento dei donatori segnalati dalle strutture ospedaliere: 325, oltre il sei per cento in più rispetto all’anno precedente, e all’organizzazione della rete territoriale coordinata dal Centro riferimento trapianti. Di conseguenza crescono anche i donatori effettivamente utilizzati (222, quasi l’otto per cento in più), mentre sono stati 585, con un incremento del 13 per cento, gli organi trapiantati ritenuti idonei anche per merito delle innovative tecniche di trattamento introdotte negli ultimi anni. In particolare, sono stati 50 gli interventi eseguiti dal Centro trapianti di cuore del Sant’Orsola di Bologna, un numero record dal 1997 (anno di istituzione del Centro trapianti) a oggi. Di questi nove su pazienti pediatrici o con cardiopatie congenite seguiti dall’equipe di Cardiochirurgia pediatrica. Anche per i trapianti di polmone è stato un anno record: 14 quelli eseguiti dalla Chirurgia toracica del Sant’Orsola, cinque in più rispetto al 2022. Crescono anche i trapianti di fegato: 289 quelli conteggiati tra il Policlinico Sant’Orsola (139) e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (150, nove dei quali da donatore vivente). Sono rimasti invece sostanzialmente stabili i trapianti di rene: 232 (tre in più rispetto all’anno precedente) quelli realizzati tra gli ospedali di Bologna, Modena e Parma.

m. ras.