Inaugurato l’Anno Santo a Bologna, Zuppi: “Giubileo opportunità di cambiamento per tutti”

Bologna, 29 dicembre 2024 – Il cardinale Matteo Zuppi ha aperto l'Anno Santo nell'arcidiocesi di Bologna. Partendo dalla Basilica di San Petronio, l'arcivescovo ha dato il via al Giubileo della Speranza con una solenne mezza stazionale che, attraverso una processione, ha condotto i fedeli fino alla Cattedrale di San Pietro.

A Bologna la processione da San Petronio a San Pietro, presieduta dal cardinale Zuppi, in occasione dell’apertura dell'anno giubilare (FotoSchicchi)

"Il Giubileo è una opportunità per tutti - ha spiegato il porporato - di rinnovamento, di gioia nella tristezza, di lotta contro il male e le sue potenti seduzioni. È un anno di riposo dagli affanni in cui ci possiamo affrancare dalle abitudini che sono le vere tirannie della nostra vita. Un anno di perdono da chiedere e da dare chiedendo perdono per il bene che non abbiamo dato e per il male che abbiamo fatto scegliendo o non scegliendo di volere bene. È un anno per comprendere e ringraziare anche per il bene che abbiamo ricevuto e fare memoria delle grazie che nella nostra vita abbiamo ricevuto abbondantemente anche se spesso non le sappiamo riconosce e ci lamentiamo che ne abbiamo ricevute poche. È un tempo per capire la bellezza della nostra storia e cercare oggi la pace con tutti e per tutti".

12 foto Il cardinale Matteo Zuppi dopo la Santa Messa ha inaugurato l’Anno Santo in città come richiesto da Papa Francesco in occasione del Giubileo 2025. In uscita dalla Basilica di San Petronio tantissime persone hanno partecipato alla processione con l'esposizione dell’immagine del Crocifisso del beato Bartolomeo Maria Dal Monte (Foto servizio di Schicchi)

Erano presenti alla celebrazione il sindaco Matteo Lepore, il nuovo prefetto di Bologna Attilio Visconti e il senatore Pier Ferdinando Casini.