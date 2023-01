Annullata la data con Katia Ricciarelli

È stato cancellato "per motivi televisivi dell’artista" lo spettacolo Riunione di famiglia con Katia Ricciarelli, in cartellone dal 3 al 5 febbraio prossimi al teatro Dehon. Un cambio di programma che nelle ultime ore ha "deluso" Piero Ferrarini, il direttore artistico della storica sala di via Libia, anche per le modalità. "Non si annulla uno spettacolo con una semplice e-mail", notava Ferrararini sulla pagina Facebook del Dehon. In effetti, in uno scambio di battute in Rete, la produzione (Palcoscenico Italiano) aveva riferito di avere comunicato il cambiamento già il 9 dicembre. Ma, replica Ferrarini, quella espressa è soprattutto una "riflessione sul Teatro, ‘cenerentola’ delle Arti". Lo spettacolo (per cui sono già previsti i rimborsi in teatro o su Vivaticket) sarà sostituito con Patto col Diavolo con Aldo Sassi e Alessandro Fornari.