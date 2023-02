Annullata la sanzione contro Fioritti

Angelo Fioritti, ex direttore sanitario dell’Ausl, oggi in pensione, è stato ‘riabilitato’ dall’Ordine dei medici di Bologna: è stato infatti ritirato il provvedimento disciplinare comminato a suo carico dall’organismo professionale nel 2018. Una vicenda frutto dello scontro che in quegli anni animò la sanità bolognese ed emiliano-romagnola tra l’allora presidente dell’Ordine, Giancarlo Pizza, e l’ex assessore regionale Sergio Venturi. A seguito della delibera regionale che autorizzava le ambulanze senza medici a bordo, ma solo con infermieri specializzati, l’Ordine dei Medici di Bologna sanzionò disciplinarmente colore che, in posizione dirigenziale all’interno dell’Ausl, applicavano il provvedimento di viale Aldo Moro. Tra questi medici anche Fioritti che, a fronte di quel provvedimento di sospensione, si dimise ma impugnò la sanzione. A distanza di cinque anni il dietrofront dell’Ordine con una delibera approvata nella seduta di consiglio del 17 gennaio scorso.

m.ras.