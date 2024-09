Ant apre la nuova casa della solidarietà

Un taglio del nastro per allacciare nuovi legami di solidarietà e piantare semi di speranza. Una sede Ant tutta nuova nell’hinterland a sud di Bologna, pronta per fare da casa a sostenitori e volontari, primi ambasciatori dei valori della Fondazione, e da cassa di risonanza a quelle attività di raccolta fondi che sostengono da oltre 45 anni i suoi progetti gratuiti di assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica.

Sabato scorso si è tenuta l’attesa inaugurazione del nuovo ‘da Cuore a Cuore - Charity Point ANT’ in via Nazionale 134 a Pianoro, uno spazio gestito dai volontari che si affiancherà agli altri oltre 63, 21 dei quali solo nella Città Metropolitana di Bologna, che punteggiano il territorio italiano. Si tratta di luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni con il filo conduttore della solidarietà. Alla mattinata di festa, patrocinata dal Comune di Pianoro, hanno preso parte la presidente di Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, l’assessore alle Politiche per la Salute della Regione, Raffaele Donini, il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, e l’assessore del Comune di Pianoro con deleghe al Terzo Settore e al Volontariato, Daniel Bertarelli.

"Ogni volta che una Delegazione di volontari riesce, con il prezioso supporto dei professionisti che gli affianchiamo, ad aprire un nuovo Charity Point, è come se Ant facesse un altro piccolo grande passo verso la sua vera missione: reperire sul territorio sempre più risorse utili a finanziare il lavoro sul campo dei nostri infaticabili medici, infermieri, psicologi e operatori sanitari – ha commentato Raffaella Pannuti –. Quindi ringrazio le autorità presenti e saluto con gioia l’apertura di una sede pensata per dare il giusto valore all’opera di chi si mette al servizio di Ant e a tutti i prodotti che chi ci sostiene continua a donarci".

Si tratta di uno spazio di aggregazione gestito dai volontari, ma anche una vetrina solidale dove raccogliamo donazioni di oggetti nuovi o di seconda mano, in buone condizioni, da rimettere in circolo a fronte di una donazione. Un modo per rendere il riuso anche solidale: tutte le donazioni servono infatti per sostenere le attività di assistenza e prevenzione sul territorio. Il Charity Point è dedicato alla memoria di Stefano Baraldi e Carla Ostan, l’ex delegato e sua moglie che sono mancati recentemente e hanno dato un contributo fondamentale alla creazione della delegazione Ant locale. Il nuovo delegato è invece Marco Lodi.