Ant, asta benefica in Galleria Cavour. "Il ricavato per aiutare i caregiver"

Bologna, 14 maggio 2024 – ”L’evento Charity for Ant, ideato 15 anni fa dal fondatore Franco Pannuti – dichiara il direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, nell’anticipare l’ormai storica asta – è una grande festa di amicizia e solidarietà alla quale partecipiamo con orgoglio e che coinvolge la città che intuisce il valore di Ant".

Mercoledì 22 maggio alle 19, in Galleria Cavour, organizzata da Eleonora Gazzotti del Comitato Eubiosia Ant, con la collaborazione della pr Rossella Barbaro, e grazie all’ospitalità di Magnolia srl, verranno battuti 35 lotti donati dalle prestigiose boutiques della Galleria Cavour, del Portico Zambeccari, di alcune attività vicine come la gioielleria Veronesi e la nuova boutique The Bridge. Battitore dei lotti sarà, anche quest’anno, Alberto Mauroner della Casa d’Aste Estense. I pezzi che costituiscono il catalogo sono particolarmente invitanti, frutto di brand esclusivi e con una base d’asta altrettanto esclusiva. La serata continuerà con una cena a base di tortellini e champagne, fragole e gelato. Novità dell’evento lo spettacolo musicale: La Martini srl, nella persona di Gioia Martini, quest’anno ha voluto arricchire la serata con il live show degli Smoma. La raccolta di quest’anno, e quindi anche di questa asta, andrà a sostegno del progetto per il supporto psicologico del caregiver con il teleconsulto.

Da tre anni Ant studia, tra le altre attività di assistenza domiciliare e ricerca, come supportare al meglio le persone ammalate, e infatti con la telemedicina e il teleconsulto al numero verde, si potranno raggiungere in poco tempo anche le persone lontane. "Non potevamo far mancare a questo importante appuntamento di Ant – aggiunge Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca – il nostro contributo che contribuisce a far portare avanti la sua straordinaria attività a fianco dei più fragili". New entry, tra i partners della serata, è Pwc Italia che partecipa alla solidarietà condividendone gli stessi valori. I biglietti, con offerta minima di 30 euro, sono disponibili da: Barbour Store Bologna, Galleria Cavour 2; Profumeria Murri, via Murri 49; Sede Ant, via Jacopo di Paolo 36. On line sul sito Ant.