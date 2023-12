Ant conquista il centro: "Natale di prevenzione"

La solidarietà è scesa in campo, coinvolgendo le vie principali del nostro centro storico, perché la prima edizione di An-T-Days, mercato solidale a fini benefici della Fondazione Ant, è ufficialmente partita. L’inaugurazione di ieri è stata un incredibile successo, con turisti, visitatori e bolognesi che passeggiavano tra i cento stand allestiti per l’occasione. Dagli adulti ai giovanissimi, in tanti hanno effettuato acquisti natalizi e non solo. E oggi si replica, con le vie Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi costellate di banchetti che portano in alto la bandiera della Fondazione Ant, promuovendo al tempo stesso i nostri prodotti locali e la tutela dell’ambiente. Una manifestazione a tutto tondo, che coglie totalmente il senso del Natale.

"Siamo qua con i sostenitori e i volontari per una festa partecipativa – spiega la presidente Raffaella Pannuti –. Vogliamo che tutta Bologna dia un segnale importante a sostegno dei sofferenti di tumore in fase avanzata. Vogliamo, quindi, finanziare la prevenzione, che è fondamentale per la lotta al tumore". Negli stand targati Ant, c’è la possibilità di prenotare le visite di prevenzione oncologica gratuite che si potranno effettuare nel 2024. "Oltre a fare assistenza domiciliare, infatti, Ant è impegnata a fare prevenzione – commenta Eleonora Gazzotti, organizzatrice dell’evento e presidente del comitato Eubiosia di Ant –. Dal 2004, abbiamo effettuato 257mila visite gratuite". Eccellenze enogastronomiche, capi di abbigliamento vintage e prodotti artigianali fanno da cornice a un grande evento, che promuove prevenzione e assistenza domiciliare ai pazienti malati di tumore in stato avanzato. Gli acquisti, infatti, aiutano la causa di Ant. "Cento stand tutti con l’insegna di Ant a chiedere il sostegno dei cittadini per continuare a effettuare l’assistenza domiciliare gratuita, prevenzione e ricerca – aggiunge Gazzotti –. E questa è un impresa che vediamo concretamente compiuta, anche con il sole che ha accompagnato la prima giornata".

Tra i banchetti, anche il sindaco Matteo Lepore. "È la prima volta che con Ant si organizza questo importante appuntamento nella nostra zona T – conclude il primo cittadino –. Accogliamo tanti visitatori, anche con il messaggio della solidarietà. Ant è una fondazione unica nel suo genere, ormai a livello nazionale per la cura delle persone: siamo felici di offrire la zona T per questo". La manifestazione rispecchia una classica domenica bolognese, sotto le Due Torri, con la presenza anche di Babbo Natale e due elfi, pronti ad animare i più piccini.