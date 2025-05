Ant festeggia il compleanno tra musica e parole

La Fondazione Ant, che vide la luce nel 1978 grazie all’oncologo prof. Franco Pannuti, festeggia il suo 47esimo compleanno con un concerto benefico all’auditorium Manzoni. L’appuntamento per tutti gli amici di Ant è domani alle 21 quando il sipario si alzerà su ’Omaggio alla Canzone d’autore bolognese’. Una notte di musica e parole il cui ricavato sarà interamente destinato al finanziamento delle attività di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Ant. Protagonista sul palco sarà Ron, affiancato dal giovane cantautore Santi, uscito dalla fucina di X-Factor nel 2020. Non ultimi, i virtuosi del progetto Orchestra Leggera, nato a Bologna proprio col proposito di unire le sonorità più classiche con lo spirito pop. In collaborazone con la Fondazione Pavarotti, non mancheranno gli omaggi a Dalla, Guccini, ma anche Morandi, Carboni e Cremonini.