Ant, il concerto benefico. Sul palco Daria e i Groove

Come in un abbraccio indissolubile, musica e solidarietà si fondono all’unisono. Dopo l’omaggio alla regina del soul Aretha Franklin – che già l’anno scorso incantò il pubblico presente – il palco tornerà ad accogliere "una straordinaria voce e una band fenomenale". Così Daria Biancardi e i Groove City tornano in scena per Fondazione Ant, con un concerto dal vivo in programma venerdì 3 novembre al Teatro Auditorium Manzoni alle 21 (via de’ Monari, 2).

Un concerto che ripercorrerà le melodie delle grandi donne della Black Music – da Etta James a Tina Turner, ma anche Laura Lee, Katie Webster, Aretha Franklin e molte altre ancora – e il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore delle attività di Fondazione Ant, realtà che da quarantacinque anni si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e di prevenzione oncologica su gran parte del territorio italiano.

Freschi vincitori del Challenge che li porterà a rappresentare l’Italia all’European Blues Challenge in Portogallo, Daria Biancardi e i Groove City porteranno in scena lo spettacolo dal titolo ‘Ancora Daria’. "Uno spettacolo imperdibile – conferma Eleonora Gazzotti, presidente del Comitato Eubiosia Ant, organizzatrice della serata –, in cui il pubblico avrà la possibilità di vivere una serata speciale e a scopo benefico. L’evento fa parte delle tante iniziative che celebrano i quarantacinque anni di Ant, e siamo entusiasti che Daria e i Groove City abbiano rinnovato ancora una volta il loro sostegno, portando sul palco un concerto che si annuncia a dir poco straordinario. Parliamo, infatti, di artisti di grandissimo talento, capaci di stregare il pubblico. Artisti che, come hanno già dimostrato, sapranno sprigionare una fortissima energia e grinta sul palco". Ma non solo. "Come annunciato – prosegue Gazzotti – quest’anno il ricavato della serata sarà dedicato ancora una volta a sostenere il lavoro dei nostri medici, infermieri e psicologi che ogni giorno, nella sola Bologna e provincia, si occupano con amore di oltre 1.500 persone malate di tumore". La serata è organizzata in collaborazione con Musica Insieme, Black in Bo – associazione nata nel 2014 con l’obiettivo di mantenere in vita e promuovere la musica e cultura afroamericana – e Porretta Soul Festival, con il sostegno di Banca Generali, Pilot, Coop Alleanza 3.0, Vania Franceschelli, Vallet e Giamaica Srl. Per partecipare all’evento, i biglietti potranno essere acquistati online sul sito di Vivaticket o nei punti vendita in città.

