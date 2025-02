Ant, il Red Carpet Party . Raccolta fondi ’da star’

Una festa con red carpet a tema Hollywood nel nome della prevenzione: sabato alle 20.30, la Fondazione Ant organizza il ’Red Carpet Party’ nella cornice del vivaio ’La Bastia’, immerso nel verde dei Colli bolognesi, in via La Bastia 2. L’evento, ospitato nella proprietà della famiglia Quaglio, sarà dedicato alla memoria di Daniele Quaglio, giovane scomparso prematuramente. Atmosfera da notte degli Oscar: red carpet per sentirsi stelle di Hollywood, cocktail di benvenuto, offerti da Montenegro e Fabbri, e una cena dello chef Ivan Poletti con un menù che omaggia il colore simbolo della serata, il rosso — dal sugo delle polpette fino all’ananas con amarene Fabbri. Il primo piatto sarà il suo iconico tortellino in crema di parmigiano.

Non mancheranno momenti glamour: la make-up artist Eleonora Di Carlo trasformerà le ospiti in dive, con angoli dedicati al trucco. Dopo cena, spazio alla musica con il Trio Fuori Moda, che farà ballare tutti fino a notte fonda. In più, per chi sfoggerà i look più convincenti in stile Hollywood, sono in palio premi esclusivi, tra cui un weekend offerto dall’agenzia Salvadori, gioielli e tanto altro. Come sempre nelle iniziative Ant, il divertimento si unisce alla prevenzione. L’evento, sostenuto da Emilbanca come main sponsor e da altre aziende del territorio, ha l’obiettivo di finanziare un nuovo progetto di Ant, che prevede di ampliare le visite di prevenzione oncologica, superando le barriere di genere.

"La prevenzione è spesso percepita come un tema femminile, e questo si riflette nei dati: la percentuale di adesione agli screening è più alta tra le donne. Per questo vogliamo introdurre controlli per il rene e la vescica, tumori più frequenti negli uomini, che nella fascia tra i 65 e i 75 anni rappresentano il 75% dei tumori diagnosticati", spiega Eleonora Gazzotti di Ant. Grazie ai fondi raccolti, l’associazione offrirà ecografie addominali gratuite in Emilia-Romagna, sensibilizzando su un tumore spesso silente, ma diagnosticabile con un esame semplice e non invasivo. "Lo faremo nei nostri ambulatori e con le nostre unità mobili, che portano la prevenzione ovunque", conclude Gazzotti. È possibile acquistare i biglietti per la serata sul sito ufficiale di ANT al link regalisolidali.ant.it/prodotto/red-carpet-party-bologna/

Alice Pavarotti