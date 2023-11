Ant, premio alle imprese solidali. Giovannini: "Centrali per crescere"

È in programma domani la quindicesima edizione del Premio Eubiosia: un riconoscimento che Fondazione Ant riserva alle aziende che la sostengono, ma anche un evento che negli anni si è consolidato come momento di incontro e confronto sul tema della responsabilità sociale d’impresa. L’evento dalle 10, presso l’Ant, in via Jacopo di Paolo 36.

Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis, lei parteciperà all’evento come relatore. Su cosa punterà i riflettori?

"Illustrerò i principali contenuti del rapporto che l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ha pubblicato a metà ottobre. Un rapporto articolato, per monitorare lo stato dell’arte a livello globale, europeo e nazionale rispetto ai diciassette obiettivi dell’Agenda 2030. Il risultato che emerge, purtroppo, non è confortante e per l’Italia la situazione è ancora più grave: soltanto per otto obiettivi si nota un miglioramento dal 2010 in poi, per sei obiettivi invece la situazione è peggiorata e per tre obiettivi si ha una stabilità. Il quadro è tutt’altro che roseo, anche perché in molti casi sono aumentate le disuguaglianze e questo significa che il principio cardine dell’Agenda 2030, cioè che nessuno venga lasciato indietro, rimane teorico".

Il terzo obiettivo, dedicato alla salute e benessere, è tra i primi ad aver bisogno di un impegno particolare da parte di tutti. Come agire?

"Questo è uno dei punti principali. In assenza di un approccio cooperativo tra pubblico e privato, prevale l’approccio competitivo, che ostacola la distribuzione delle risorse, anche umane: molte persone che lavorano nel settore pubblico, infatti, poi si spostano in quello privato perché sono pagate e riconosciute di più. Questo è quindi uno dei temi da affrontare, soprattutto tenendo presente che l’invecchiamento della popolazione non appare ‘sostenibile’: critichiamo fortemente il fatto che nella legge di bilancio, che è in discussione in questi giorni, non ci sia nessun finanziamento per attuare la legge delega - votata unanimemente a marzo di quest’anno - per l’assistenza alle persone non autosufficienti, che sono già milioni e sono destinati a crescere con l’invecchiamento della popolazione. Tutti questi sono elementi che richiedono politiche orientate alla cooperazione e non alla competizione".

Qual è lo scenario nella nostra regione?

"Alcune aree del Paese, e l’Emilia-Romagna è tra queste, hanno un modello in cui la cooperazione è molto più forte, in cui l’integrazione tra settore privato e settore pubblico è più avanzata. Purtroppo, però, non è un modello generalizzato in tutto il nostro territorio".

Le aziende, infine, saranno le protagoniste dell’evento. Che ruolo hanno?

"Un ruolo centrale nella trasformazione del nostro modello di sviluppo. È importante fare un salto di qualità e puntare, tra le altre cose, anche sulla capacità dell’impresa di farsi carico del benessere della collettività. Intensificare il legame con il territorio circostante è fondamentale".

Giorgia De Cupertinis