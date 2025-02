La follia degli antagonisti: devastarono il centro di Bologna, in 15 incastrati dai video

Bologna, 28 febbraio 2025 – Quattro ore di delirio. Con il centro di Bologna ostaggio di una violenza senza senso. La sera dell’11 gennaio nel capoluogo emiliano è andato in scena qualcosa di inedito: “A Bologna siamo abituati a gestire manifestazioni che prendono anche derive violente. Ma ieri non c’è stata nessuna manifestazione: solo violenza”, aveva detto a caldo, il giorno dopo, il questore Antonio Sbordone.

Indagini e denunce successive

A un mese e mezzo da quei fatti, originati da un presidio - mai avvenuto e svilito - per chiedere giustizia per Ramy Elgaml in piazza San Francesco, la Digos ha denunciato quindici persone, attivisti conosciuti di ambiente antagonista e anarchico, riconosciuti tra i facinorosi che hanno messo a ferro e fuoco mezzo centro storico.

L’informativa inviata in Procura è frutto dell’analisi di centinaia di video: non solo quelli realizzati da poliziotti e carabinieri in quelle ore di caos, ma anche delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati.

Un lavoro immane che ha permesso di ricostruire le prime responsabilità per vandalismi e violenze contro gli operatori delle forze dell’ordine: gli indagati rispondono a vario titolo di travisamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, getto pericoloso di oggetti e accensioni pericolose. Tra gli antagonisti riconosciuti ci sono attivisti di Cua e dell’ex centro sociale Xm24. Soggetti già noti per fatti di piazza, tutti maggiorenni.

La dinamica degli scontri

Ed era scontato che, benché le prime tensioni siano state originate dalla fuga in avanti di un gruppetto di ‘maranza’ minorenni, la regia della successiva violenza fosse opera di professionisti del disordine: cassonetti dati alle fiamme e usati come barricate, bombe carta, assalti armati di spranghe - sottratte ai troppi cantieri del centro - contro forze dell’ordine, istituti di credito, bar e pure boutique.

Anche i muri di via de Gombruti, dove si trova la Sinagoga, e della basilica di San Petronio erano stati imbrattati.

In duecento si erano mossi, in modalità ‘assalto e ritirata’ da una strada all’altra del centro, da via Farini alla zona universitaria, da piazza Galvani a via Rizzoli. Uno schema lucido nella sua confusione, teso a creare lo scontro per lo scontro.

I danni di un sabato di caos

La domenica mattina successiva a quel sabato di caos in città si contavano i danni: 70mila euro la prima stima effettuata dal Comune. Una stima al ribasso. Adesso, con il lavoro della Digos completato, l’ultima parola spetta alla Procura.

Bologna intanto ha rialzato i suoi tavolini, sostituito le vetrine infrante e ripulito i suoi muri. E aspetta che qualcuno paghi le spese.