Antagonisti impuniti In aula nove anni dopo Ma a causa di un cavillo il processo è da rifare

di Federica Orlandi

Nove anni per arrivare all’udienza preliminare. E ora è pure tutto da rifare.

Era l’ottobre 2014 quando diversi gruppi antagonisti, appartenenti tra gli altri ai centri sociali Tpo, Labas e Hobo, ma anche ad altri provenienti persino da fuori regione, fecero irruzione all’iniziativa delle ’Sentinelle in piedi’ in piazza Galvani (era il 5 ottobre), aggredendo gli agenti impegnati a gestire l’ordine pubblico con cinture dalle fibbie metalliche, colpi di casco e aste di bandiere usate come bastoni. Poi, neppure due settimane dopo (18 ottobre), le contestazioni toccarono al governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, giunto in città, e al presidio di Forza nuova, la sera stessa, in piazza San Domenico, in cui gli antagonisti mascherati con sciarpe, cappucci e caschi integrali non mancarono di lanciare fumogeni, petardi e persino bidoni dell’immondizia contro le forze dell’ordine, per sfondare il cordone posto a protezione della manifestazione politica e per impedire agli agenti di vedere bene e potere così riconoscere i manifestanti in protesta. Il tutto mentre da un furgoncino, i ’capi’ con i megafoni incitavano i compagni a non fermarsi.

Alla fine delle due giornate, il bilancio totale fu di 18 feriti tra ’Sentinelle in piedi’, poliziotti e carabinieri impegnati nel dispositivo di sicurezza. Quattro furono colpiti il 5 ottobre: tra loro, un agente della Digos che fu ferito al viso con la fibbia di una cintura usata come una frusta, un carabiniere preso a calci, pugni e colpi di casco da un antagonista all’epoca minorenne (e che perciò non rientra negli odierni indagati), e pure un tassista, ’colpevole’ di trasportare alcuni militanti di Forza nuova, e che fu perciò costretto ad accostare e farli scendere, ritrovandosi il taxi danneggiato, con uno specchietto rotto e la carrozzeria ammaccata a furia di pugni e calci. Altri agenti ebbero la peggio il 18, bersaglio di palloncini pieni di vernice, bottiglie, petardi e bombe carta, oltre che di un cassonetto dell’immondizia. Tra i tanti, un carabiniere ci rimise un incisivo.

La richiesta di rinvio a giudizio arrivò il 19 aprile 2016, firmata dal sostituto procuratore Antonello Gustapane. Trentatré i destinatari, quasi tutti membri di gruppi di antagonisti, tra cui il leader di Tpo Gian Marco De Pieri. Le accuse, a vario titolo, erano di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali, violenza privata e danneggiamento (nei confronti del tassista e del suo taxi), porto d’oggetti atti a offendere (cinture, tirapugni), l’avere organizzato manifestazioni non autorizzate e avere partecipato a una manifestazione pubblica con il volto travisato.

Ma sono serviti sette anni per arrivare all’udienza preliminare. Il giudice Claudio Paris l’ha fissata per lo scorso 31 maggio, poi rinviata al 12 luglio. In quell’occasione, la sorpresa: a causa di un difetto di notifica del 415 bis (l’avviso di fine indagine) ai difensori di fiducia degli indagati, è tutto da rifare. Si riparte da lì. Con nuovi avvisi, nuova richiesta di rinvio a giudizio, nuova udienza preliminare.

I capi d’imputazione però saranno a breve quasi tutti prescritti. Lo saranno certamente al momento di un eventuale rinvio a giudizio ed eventuale successivo dibattimento. Garantendo l’impunità a tutti, senza che a stabilirlo sia un giudice.