"Antenati, iter al via per la giornata nazionale"

Una petizione pubblica per la giornata nazionale degli antenati. Ad aver lanciato l’ iniziativa, tre mesi fa, è stato Matteo Borelli, storico e genealogista di 32 anni che vive da sempre a San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese. Il documento è stato affidato a una piattaforma on line per la diffusione e, il 13 giugno scorso, è stato assegnato alla commissione affari costituzionali della Camera.

"Negli ultimi anni sempre più persone – si legge nel testo – si interessano alla ricerca degli avi. Un numero crescente di appassionati condivide documenti personali e cimeli appartenuti ai progenitori, allo scopo di ricostruirne la storia". Suggestivo l’anniversario, citato nella petizione: Il 17 dicembre 2011 veniva varato il ‘Portale antenati – strumenti per la ricerca anagrafica’, uno strumento pubblico che ha reso più facili e a portata di click le ricerche genealogiche. Ecco sarebbe proprio quel giorno dell’ultimo mese dell’anno, in cui ricorre ricorre l’avvio del sito, che lo storico vorrebbe dedicare alla memoria di chi è venuto prima di noi. "Il 2 ottobre di ogni anno – chiarisce Borelli – già si festeggiano i nonni, figure importanti nella vita di molte persone. Eppure, ciascuno di noi è il risultato di ciò che hanno fatto e di come erano non solo i nonni, ma i prozii, i bisnonni e i loro fratelli. Mi parrebbe giusto istituire una giornata in cui il ricordo possa essere esteso a tutti gli antenati, un appuntamento fisso utile a diffondere la ricerca storica familiare". La passione dello studioso per la materia risale ai tempi della tesi universitaria, quando su indicazione del relatore, il professor Miles Nerini, compì una ricognizione delle risorse disponibili in rete. Da quella ricerca nacque il progetto ‘Genealogie d’Italia’, che prosegue tuttora. In più, lo storico porta a spasso per l’ Italia ‘Cercando Radici’, una conferenza divulgativa che, in poco più di un ora, fornisce al pubblico gli strumenti per compiere semplici ricerche genealogiche, sia online che negli archivi fisici.

Appena tornato da Senigallia, il prossimo impegno di Borelli sarà di nuovo in Appennino, ad Alto Reno Terme. La lezione per imparare a ri-costruire la propria storia familiare, si svolgerà domani alle 17 a Castelluccio. "Ogni famiglia – conclude con passione Borelli – custodisce una storia che attende solo di essere riscoperta. La genealogia ci aiuta a farlo". L’iniziativa si svolgerà all’interno del museo LabOrantes che, nelle sue sale, raccoglie testimonianze di vita quotidiana tra ‘800 e ‘900.

Fabio Marchioni