Antenna salvavita tra i monti di Pianaccio

Un impianto di telefonia mobile connette l’alta valle del Silla, una delle zone più remote dell’Appennino, finora rimasta avvolta in un cono d’ombra. A renderlo possibile è stata la donazione della cittadina Lucia Biagi, nipote del giornalista di Pianaccio Enzo Biagi, che ha donato il terreno per l’infrastruttura. La nuova attivazione, spiega una nota della Regione, consente ai residenti e alle attività economiche locali di comunicare con maggiore facilità. Una seconda antenna è stato attivata a Casola Valsenio.

L’impianto acceso nelle scorse settimane, finanziato dalla Regione e realizzato da Lepida, porta miglioramenti in particolare nelle zone di Serra di Monteacuto delle Alpi, Monteacuto, Pianaccio, Segavecchia e aree limitrofe, per un servizio che interesserà circa 250 abitanti, ma garantirà la possibilità di comunicare anche alle migliaia di escursionisti che in tutte le stagioni frequentano la vallata, rendendo più sicure le passeggiate nella zona. In entrambi gli impianti i dati sono forniti dal simulatore Tim. L’installazione rientra nel progetto della Regione ’CellMon – Cellulari in montagna’, che ha l’obiettivo di potenziare la connettività mobile nei comuni appenninici assicurando una connessione a Internet sempre più veloce e stabile, per migliorare la qualità della vita di chi vive in Appennino, potenziando al contempo anche l’attrattività produttiva e turistica. "Col progetto CellMon stiamo garantendo pari opportunità digitali anche nelle zone più interne dell’Appennino – commentano l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni e l’assessore alla Montagna e Aree interne, Davide Baruffi –. L’installazione di questi impianti non rappresenta solo un passo avanti nel potenziamento della connettività, ma un vero investimento sulla qualità della vita e sull’attrattività di questi territori".

"L’intervento porta finalmente copertura telefonica stabile da Pianaccio fino a Segavecchia e aree limitrofe, offrendo a residenti, visitatori e operatori economici un servizio atteso da anni – commenta soddisfatta la sindaca Barbara Franchi –. Si tratta di un’infrastruttura che ha già dimostrato la sua importanza: il nuovo segnale è stato infatti utilizzato dal Soccorso Alpino per salvare vite umane in situazioni di emergenza. L’impianto è stato realizzato su un terreno donato al Comune da Lucia Biagi, che d’estate vive nella sua abitazione a Pianaccio, un gesto di generosità che ha permesso di superare le difficoltà logistiche e burocratiche, trasformandosi in un atto concreto di attenzione verso la comunità".

Enrico Barbetti