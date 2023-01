Anteprima all’Odeon del docufilm su Sandro Gamba

Una prima assoluta per Bologna. Lunedì, alle 19, l’Odeon di via Mascarella ospiterà l’anteprima del film ’Un coach come padre’. Un docu-film di 53 minuti, scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con la federbasket e la Lega di serie A.

La testimonianza del monumento nazionale del basket, Dino Meneghin e la partecipazione straordinaria di Dan Peterson.

Sandro Gamba, 90 anni compiuti a giugno, è uno degli sportivi più vincenti dei canestri: 10 scudetti da giocatore e poi, da allenatore, 5 tricolori, una Coppa Italia, 2 Coppe delle Coppe e 2 Coppe dei Campioni e lo storico oro con la Nazionale agli Europei di Nantes nel 1983. Si parte dal 1945: è il 25 aprile, un ragazzino di 12 anni attraversa la strada a Milano, in via Washington. E in mezzo a una sparatoria tra partigiani e fascisti si ritrova con la mano maciullata. Da lì, nonostante la mano sembri persa, la riabilitazione e la ripartenza. La storia di Gamba, appunto, con immagini girate anche a Bologna (qui allenò la Virtus dal 1985 al 1987) e grandi protagonisti dei canestri quali Renato Villalta, Romeo Sacchetti, Pierluigi Marzorati, Charlie Caglieris, Rosi Bozzolo ed Enrico Gilardi.

Lunedì sera – grazie alla collaborazione con Bper Banca e Raiffeisen Capital Management – l’anteprima per l’Emilia Romagna con il regista Massimiliano Finazzer Flory e Renato Villalta, che è stato capitano e bandiera della Virtus (la sua maglia numero 10 è stata ritirata per sempre) e della Nazionale italiana di basket.

a. gal.