Anteprima del film di Jonathan Glazer. Poi il confronto

Domani alle 20.30 al Pop Up Cinema Arlecchino di via Lame primo appuntamento del nuovo format Pop Up Talk con l’anteprima del film ’La Zona d’interesse’ di Jonathan Glazer, un’opera imprescindibile sulla perdita dell’umanità e sulla banalità del male già Grand Prix della Giuria a Cannes e candidata a cinque Premi Oscar (Miglior film, Miglior regia, Miglior film internazionale, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior sonoro).

La proiezione sarà introdotta da alcuni ospiti speciali: il sindaco Matteo Lepore, il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e il segretario fenerale di Fondazione Yunus Marco Marcatili. Modera il giornalista Lorenzo Benassi Roversi.