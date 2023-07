Anteprima di Gusto e Solidarietà a Casalecchio, Cena con Gelato Gourmet e Musica dal Vivo

Anteprime del gusto e della beneficenza da domani a Casalecchio in vista della 18esima festa del gelato artigianale in programma dal 21 al 23 luglio nella cittadina sul Reno. Domani assaggio di festa dalle 20 nella sede Avis di Casalecchio, in via Porrettana, nel cortile dell’ex municipio, con crescentine, affettati, l’immancabile gelato della gelateria Colibrì e la musica dal vivo con Mirella. L’incasso verrà devoluto alla promozione della cultura della donazione del sangue. Sempre domani cena con gelato gourmet alla gelateria Gianni di via Porrettana, mentre il giorno seguente, il 14 luglio, serata speciale della rassegna Acquolina.